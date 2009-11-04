ابراهیم جباری فرماندار کرج می شود

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، در حال حاضر موضوع تغییر فرماندار کرج از گمانه زنیها در محافل شهری فراتر رفته و حکم معاون استاندار و فرماندار جدید کلانشهر کرج صادر شده است.

مستندات خبرنگار مهر حاکی از آن است که به زودی سکاندار اجرایی کلانشهر کرج ابراهیم جباری خواهد بود که از فرماندهان سپاه کرج در دهه 70 بوده است.

همچنین برخی از فعالان سیاسی شهر علت به تعویق افتادن معرفی فرماندار جدید به رغم صدور حکم از سوی وزرات کشور را اختلاف یکی از نمایندگان مجلس با جباری عنوان می کنند.

یه هر روی ابراهیم جباری طی نامه شماره 11.4558 مورخ هفت آبان ماه 88 با حکم مصطفی نجار وزیر کشور به عنوان معاون استاندار تهران و فرماندار کرج معرفی شده است.

در این حکم آمده است ضمن اجرای ماده پنج مصوبه شماره 13.602 مورخ 30 مهرماه سال 77، شورایعالی اداری ابراهیم جباری را به سمت فرمانداری کرج منصوب می کند.