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۱۲ آبان ۱۳۸۸، ۱۲:۳۶

گزارش خبری/

بررسی لوایح با رجوع به قرآن/ پیگیری ارتباط فعالیتهای قرآنی با هنر

بررسی لوایح با رجوع به قرآن/ پیگیری ارتباط فعالیتهای قرآنی با هنر

نشست مشترک فراکسیون قرآن و عترت مجلس شورای اسلامی و اعضای شورای تخصصی توسعه فرهنگ قرآنی کشور برگزار و طی آن با تأکید بر اینکه در بررسی لوایح و طرحهای مختلف باید قرآن مورد توجه باشد، یادآوری شد: ارتباط فعالیتهای قرآنی با هنر مورد نظر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است .

به گزارش خبرگزاری مهر، در نشست مشترکی که عصر دوشنبه 11 آبان برگزار شد علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: ارتباط با کتاب الهی لایه‌‌های مختلفی دارد که یک لایه آن ارتباط احساسی و عاطفی است که همواره در کشور ما عمیق بوده و برکات بسیاری نیز داشته است .

وی با بیان اینکه در مجلس شورای اسلامی باید در بررسی طرح‌ها و لوایح به قرآن رجوع کنیم، افزود: کمیسیون‌های تخصصی مجلس که برای بررسی طرح‌ها و لوایح از کارشناسان مختلف استفاده می‌کنند، می‌توانند از یک کارشناس قرآنی هم استفاده کنند.

لاله افتخاری رئیس فراکسیون قرآن و عترت مجلس شورای اسلامی در سخنانی با اشاره به وضعیت جامعه قرآنی کشور در سالهای گذشته که به صورت جزیره‌ای از هم جدا بود، تصریح کرد: حلقه واسطی نیاز بود تا این زنجیرها را به هم متصل کند تا از همه ظرفیتهای موجود در خدمت به قرآن استفاده شود.

وی هدفمند و کاربردی نبودن فعالیتها و پژوهشهای قرآنی را از ضعفهای گذشته این عرصه عنوان کرد و افزود: جمع کثیری از دانش‌آموزان کشور حتی سواد قرآنی لازم را هم نداشتند، منشور توسعه فرهنگ قرآنی می تواند بسیاری از این ضعفها را برطرف کند .

سیدمحمد حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به رویکرد فرهنگی دولت دهم و فعالیتهای دولت نهم در عرصه قرآن، بر تدام این روند تأکید کرد.

وی اظهار داشت: بحث ارتباط فعالیتهای قرآنی با هنر را مورد نظر داریم.

حجت‌الاسلام سیدمهدی خاموشی رئیس سازمان تبلیغات اسلامی با تأکید بر ضرورت اجرای نظام‌مند منشور توسعه قرآنی یادآور شد: باید به نخبگان عرصه تفسیر توجه کرده و نظام تفسیری را در کشور ساماندهی کنیم و این از نهادی که واسطه بین حوزه‌های تفسیر است، بر می‌آید.

کد مطلب 976232

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