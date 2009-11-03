بررسی لوایح با رجوع به قرآن/ پیگیری ارتباط فعالیتهای قرآنی با هنر

به گزارش خبرگزاری مهر، در نشست مشترکی که عصر دوشنبه 11 آبان برگزار شد علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: ارتباط با کتاب الهی لایههای مختلفی دارد که یک لایه آن ارتباط احساسی و عاطفی است که همواره در کشور ما عمیق بوده و برکات بسیاری نیز داشته است .
وی با بیان اینکه در مجلس شورای اسلامی باید در بررسی طرحها و لوایح به قرآن رجوع کنیم، افزود: کمیسیونهای تخصصی مجلس که برای بررسی طرحها و لوایح از کارشناسان مختلف استفاده میکنند، میتوانند از یک کارشناس قرآنی هم استفاده کنند.
لاله افتخاری رئیس فراکسیون قرآن و عترت مجلس شورای اسلامی در سخنانی با اشاره به وضعیت جامعه قرآنی کشور در سالهای گذشته که به صورت جزیرهای از هم جدا بود، تصریح کرد: حلقه واسطی نیاز بود تا این زنجیرها را به هم متصل کند تا از همه ظرفیتهای موجود در خدمت به قرآن استفاده شود.
وی هدفمند و کاربردی نبودن فعالیتها و پژوهشهای قرآنی را از ضعفهای گذشته این عرصه عنوان کرد و افزود: جمع کثیری از دانشآموزان کشور حتی سواد قرآنی لازم را هم نداشتند، منشور توسعه فرهنگ قرآنی می تواند بسیاری از این ضعفها را برطرف کند .
سیدمحمد حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به رویکرد فرهنگی دولت دهم و فعالیتهای دولت نهم در عرصه قرآن، بر تدام این روند تأکید کرد.
وی اظهار داشت: بحث ارتباط فعالیتهای قرآنی با هنر را مورد نظر داریم.
حجتالاسلام سیدمهدی خاموشی رئیس سازمان تبلیغات اسلامی با تأکید بر ضرورت اجرای نظاممند منشور توسعه قرآنی یادآور شد: باید به نخبگان عرصه تفسیر توجه کرده و نظام تفسیری را در کشور ساماندهی کنیم و این از نهادی که واسطه بین حوزههای تفسیر است، بر میآید.
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