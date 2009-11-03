تدوین "عطش" آغاز شد

علیرضا حسینی تهیه کننده این فیلم به خبرنگار مهر گفت: تدوین فیلم تلویزیونی "عطش" را که تصویربرداری آن به تازگی به پایان رسیده ،رضا سورانی به کمک نسرین شهسوار حسینی انجام میدهد و صداگذار و آهنگساز این فیلم بزودی مشخص میشود.
این فیلم که در قالب اجتماعی و در راستای ترویج مبارزه با مواد مخدر به سفارش گروه فیلم و سریال شبکه دو تولید میشود، داستان زنی زندانی را روایت میکند که در فرصتی که برای بیرون رفتن از زندان پیدا میکند از سوی یکی از زندانیان به نام ساجده برای یافتن دختر خردسالش مامور میشود و...
شبنم مقدمی و سولماز غنی نقشهای اصلی "عطش" را بازی میکنند و عوامل تولید آن عبارتند از مدیر تصویربرداری: رضا شیخی، فیلمنامهنویس: امید شایانمهر، صدابردار: محمدرضا حسینی، طراح صحنه و لباس: کیان کاشفی، طراح گریم: علی جوادپور، دستیار کارگردان و برنامهریز: رضا نوری، مدیر تولید: مقصود میرهاشمی و مدیر تدارکات: مسعود حقدوست.
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