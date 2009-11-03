کشفیات تریاک در همدان 65 درصد افزایش یافته است

سرهنگ محمد اشتری در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان ضمن بیان عملکرد مقایسه ای پلیس مبارزه با مواد مخدر در استان، اظهار داشت: در شش ماهه اول سال 87 نسبت به سال 88 میزان هروئین و کراک کشف شده در استان با کاهش 30 درصدی همراه بوده است.

وی در خصوص حوزه پلیس مبارزه با مواد مخدر افزود: برابر با ابلاغیه ناجا و هماهنگی های استان، بخشی از مأموریتهای پلیس مواد مخدر آگاهی دادن به مردم درباره آسیبها و تهدیدات مواد مخدر همچنین آشنا کردن با انواع مواد مخدر در جامعه است.

اشتری خاطرنشان کرد: پلیس مبارزه با موادمخدر هر هفته یکی از تفرجگاه ها و محله های استان همدان را از مواد مخدر پاکسازی می کند و در این راستا نیز 170 نقطه در سراسر استان همدان از مواد مخدر پاکسازی شده است.

وی بیان کرد: استان همدان با توجه به موقعیت جغرافیایی خود که حد واسط غرب و شرق است و در مسیر عبور و مرور تریلی های متعدد حامل مواد مخدر قرار می گیرد و با تهدیدی جدی مواجه است اما پلیس مواد مخدر با آگاهی کامل و اطلاعات دقیق، ورود مواد مخدر به استان را محدود کرده است.

اشتری یادآور شد: مجموع کشفیات شش ماهه سال 88، دو هزار و 39 کیلوگرم بوده است که در قیاس با سال 87 از افزایش 35 درصدی برخوردار بوده است.

سرپرست پلیس مبارزه با مواد مخدر استان همدان خاطرنشان کرد: این تغییرات نشانگر برنامه ریزی و تأکید بر روی عملیات کشف مواد مخدر و تلاش شبانه روزی عوامل انتظامی بوده است.