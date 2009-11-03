به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به مدینه منوره، مسعود مجردی صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران با بیان این خبر افزود : با معاف شدن بانوان از انگشت نگاری و چهره نگاری سرعت ورود زایران به عربستان افزایش می یابد.

وی همجنین گفت: تمامی زائران مرد که 42 درصد کل جمعیت زائران را تشکیل می دهند در مبادی ورودی به عربستان انگشت نگاری و چهره نگاری می شوند.

رئیس ستاد مدینه گفت: مدت اقامت زایران در مدینه 7 روز است و خروج اولین گروهها از این شهر به سمت مکه از 18 آبان آغاز و مسجد شجره بلافاصله برای محرم شدن زایران ایرانی آماده خواهد شد .

مجردی ادامه داد : بیش از 43 هزار نفر از مجموع حدود 60 هزار زائر ایرانی مدینه اول هستند و حدود 14 هزار نفر نیز مدینه دوم خواهند بود.

وی در پاسخ به این سوال که چرا مقامهای سعودی بر خلاف وعده هایشان در زمینه پیشگیری و کنترل آنفولانزا اقدام مشهودی نکرده اند ‌گفت: ظاهرا بر خلاف ما که این بیماری را جدی گرفتیم دولت میزبان در این زمینه جدی و پیگیر نیست.

مجردی ادامه داد : آنها اعلام کردند که مراکزی برای درمان و یا نگهداری مبتلایان به آنفلوآنزا درنظر گرفتند و بر اساس ادعایشان در این زمینه غیر محسوس فعالیت می کنند.

این مقام مسئول افزود : شاید مقامهای بهداشتی عربستان بیشترین امکانات و توان خود را برای مناسک حج در مکه متمرکز کرده اند .

وی با بیان اینکه تا کنون هیچ زائر ایرانی به آنفولانزا مبتلا نشده است ابراز امیدواری کرد: با توجه به اینکه جمهوری اسلامی ایران با امکانات لازم عملیات حج امسال را آغاز کرده است در صورت ابتلای زایران به آنفلوآنزای نوع A در محلهای اقامت و همچنین حضور پزشک و رابط پزشکی در کاروانها در این زمینه مشکلی متوجه زائران ایرانی نخواهد بود .

رئیس ستاد حج مدینه منوره همچنین با ابراز تاسف از دستگیری یک زایر ایرانی که روز گذشته مقداری مواد مخدر به همراه داشته است ‌افزود: دستگیری فرد مزبور به رغم هشدارهای مکر سازمان حج و دیگر نهادهای مسئول صورت گرفت.

وی گفت: دستگیری این زایر ایرانی موجب شد که ماموران و گمرگ مدینه نسبت به زایر ان ورودی حساس شوند.