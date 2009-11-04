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۱۳ آبان ۱۳۸۸، ۸:۱۵

هفته چهارم اروپا لیگ /

دیدار دشوار هامبورگ در اسکاتلند / دیدنی همچون رم - فولهام

دیدار دشوار هامبورگ در اسکاتلند / دیدنی همچون رم - فولهام

تیم فوتبال هامبورگ فردا پنج شنبه در هفته چهارم رقابت های "اروپا لیگ" میهمان سلتیک است.

به گزارش خبرگزاری مهر، نماینده فوتبال آلمان در گروه C رقابت ها صدرنشین است در حالی که سلتیک در قعر گروه قرار دارد و طبیعتا پیروزی در دیدار برابر هامبورگ برای این تیم از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.

اما دیدار تیم های فولهام و رم، چه از حیث نوع فوتبالی که این دو تیم بازی می کنند و چه از نقطه نظر موقعیت آنها در جدول رده بندی گروه E که دوم و سوم هستند، بسیار جذاب و دیدنی خواهد بود. برنامه کامل رقابت های فردا به این شرح است:

گروه A:
* اندرلشت بلژیک - تیمیسوآرا رومانی
* دیناموزاگرب کرواسی - آژاکس آمستردام هلند

گروه B:
* جنوآ ایتالیا - لیل فرانسه
* اسلاویا پراگ جمهوری چک - والنسیا اسپانیا

گروه C:
* هامبورگ هلند - سلتیک اسکاتلند
* راپیدوین اتریش - هاپوئل تل آویو

گروه D:
* هیرنوین هلند - هرتابرلین آلمان
* اسپورتینگ لیسبون پرتغال - ونتسپیلس لتونی

گروه E:
* رم ایتالیا - فولهام انگلستان
* باسل سوییس - زسکا صوفیا بلغارستان

گروه F:
* دیناموبخارست رومانی - گالاتاسرای ترکیه
* اشتورم گراتس اتریش - پاناتینایکوس یونان

گروه G:
* لفسکی صوفیا بلغارستان - سالزبورگ اتریش
* ویارئال اسپانیا - لاتزیو ایتالیا

گروه H:
* توئنته هلند - شریف مولداوی
* فنرباغچه ترکیه - استوابخارست رومانی

گروه I:
* آاک آتن یونان - باته بوریسف بلاروس
* اورتون انگلستان - بنفیکا پرتغال

گروه J:
* پارتیزان بلگراد صربستان - کلاب بروژ بلژیک
* تولوز فرانسه - شاختاردونتسک اوکراین

گروه K:
* کلوج رومانی - اسپارتاپراگ جمهوری چک
* کپنهاگن دانمارک - آیندهوون هلند

گروه L:
* ناسیونال پرتغال - آتلتیک بیلبائو اسپانیا
* وردربرمن آلمان - اوستریا وین اتریش

کد مطلب 976266

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