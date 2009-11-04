دیدار دشوار هامبورگ در اسکاتلند / دیدنی همچون رم - فولهام

به گزارش خبرگزاری مهر، نماینده فوتبال آلمان در گروه C رقابت ها صدرنشین است در حالی که سلتیک در قعر گروه قرار دارد و طبیعتا پیروزی در دیدار برابر هامبورگ برای این تیم از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.

اما دیدار تیم های فولهام و رم، چه از حیث نوع فوتبالی که این دو تیم بازی می کنند و چه از نقطه نظر موقعیت آنها در جدول رده بندی گروه E که دوم و سوم هستند، بسیار جذاب و دیدنی خواهد بود. برنامه کامل رقابت های فردا به این شرح است:



گروه A:

* اندرلشت بلژیک - تیمیسوآرا رومانی

* دیناموزاگرب کرواسی - آژاکس آمستردام هلند

گروه B:

* جنوآ ایتالیا - لیل فرانسه

* اسلاویا پراگ جمهوری چک - والنسیا اسپانیا



گروه C:

* هامبورگ هلند - سلتیک اسکاتلند

* راپیدوین اتریش - هاپوئل تل آویو

گروه D:

* هیرنوین هلند - هرتابرلین آلمان

* اسپورتینگ لیسبون پرتغال - ونتسپیلس لتونی

گروه E:

* رم ایتالیا - فولهام انگلستان

* باسل سوییس - زسکا صوفیا بلغارستان

گروه F:

* دیناموبخارست رومانی - گالاتاسرای ترکیه

* اشتورم گراتس اتریش - پاناتینایکوس یونان

گروه G:

* لفسکی صوفیا بلغارستان - سالزبورگ اتریش

* ویارئال اسپانیا - لاتزیو ایتالیا

گروه H:

* توئنته هلند - شریف مولداوی

* فنرباغچه ترکیه - استوابخارست رومانی

گروه I:

* آاک آتن یونان - باته بوریسف بلاروس

* اورتون انگلستان - بنفیکا پرتغال

گروه J:

* پارتیزان بلگراد صربستان - کلاب بروژ بلژیک

* تولوز فرانسه - شاختاردونتسک اوکراین

گروه K:

* کلوج رومانی - اسپارتاپراگ جمهوری چک

* کپنهاگن دانمارک - آیندهوون هلند

گروه L:

* ناسیونال پرتغال - آتلتیک بیلبائو اسپانیا

* وردربرمن آلمان - اوستریا وین اتریش