دیدار دشوار هامبورگ در اسکاتلند / دیدنی همچون رم - فولهام

به گزارش خبرگزاری مهر، نماینده فوتبال آلمان در گروه C رقابت ها صدرنشین است در حالی که سلتیک در قعر گروه قرار دارد و طبیعتا پیروزی در دیدار برابر هامبورگ برای این تیم از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.
اما دیدار تیم های فولهام و رم، چه از حیث نوع فوتبالی که این دو تیم بازی می کنند و چه از نقطه نظر موقعیت آنها در جدول رده بندی گروه E که دوم و سوم هستند، بسیار جذاب و دیدنی خواهد بود. برنامه کامل رقابت های فردا به این شرح است:
گروه A:
* اندرلشت بلژیک - تیمیسوآرا رومانی
* دیناموزاگرب کرواسی - آژاکس آمستردام هلند
گروه B:
* جنوآ ایتالیا - لیل فرانسه
* اسلاویا پراگ جمهوری چک - والنسیا اسپانیا
گروه C:
* هامبورگ هلند - سلتیک اسکاتلند
* راپیدوین اتریش - هاپوئل تل آویو
گروه D:
* هیرنوین هلند - هرتابرلین آلمان
* اسپورتینگ لیسبون پرتغال - ونتسپیلس لتونی
گروه E:
* رم ایتالیا - فولهام انگلستان
* باسل سوییس - زسکا صوفیا بلغارستان
گروه F:
* دیناموبخارست رومانی - گالاتاسرای ترکیه
* اشتورم گراتس اتریش - پاناتینایکوس یونان
گروه G:
* لفسکی صوفیا بلغارستان - سالزبورگ اتریش
* ویارئال اسپانیا - لاتزیو ایتالیا
گروه H:
* توئنته هلند - شریف مولداوی
* فنرباغچه ترکیه - استوابخارست رومانی
گروه I:
* آاک آتن یونان - باته بوریسف بلاروس
* اورتون انگلستان - بنفیکا پرتغال
گروه J:
* پارتیزان بلگراد صربستان - کلاب بروژ بلژیک
* تولوز فرانسه - شاختاردونتسک اوکراین
گروه K:
* کلوج رومانی - اسپارتاپراگ جمهوری چک
* کپنهاگن دانمارک - آیندهوون هلند
گروه L:
* ناسیونال پرتغال - آتلتیک بیلبائو اسپانیا
* وردربرمن آلمان - اوستریا وین اتریش
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