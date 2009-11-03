اشتباه در ثبت روز تغییر قبله مسلمین!

به گزارش خبرنگار مهر، دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور صبح امروز سه شنبه در جمع خبرنگاران مصوبات جدید و برنامه‌های آتی این شورا را اعلام کرد.

وی در بخشی از سخنانش به تصویب 253 روز در متن و 37 روز در ضمیمه تقویم رسمی کشور خبر داد و در عین حال از بازنگری تمامی این روزها به دستور شورای عالی انقلاب فرهنگی خبر داد و گفت: گاهی این مسئله مطرح می‌شد که بعضی مناسبتها دیگر موضوعیتشان را از دست داده‌اند و بعد از بحثهای کارشناسی فراوان آئین نامه تعیین روزها اصلاح شد و این آئین‌نامه اصلاحی خود با اصلاحاتی در شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسید.

دو مناسبت جدید در تقویم رسمی کشور

واعظی اضافه کرد: بر اساس آئین‌نامه جدید دو روز جدید به تقویم سال 1398 کشور اضافه و سه روز هم اصلاح شد. از این پس 6 ذیقعده روز بزرگداشت احمدبن موسی شاهچراغ خواهد بود. این موضوع توسط شورای فرهنگ عمومی فارس پیشنهاد شده بود که به تصویب رسید. همچین 14 بهمن ماه روز فناوری فضایی نام گرفت.

وی ادامه داد: درباره روز شهادت زائران حرم رضوی به دست ایادی آمریکا در مشهد مقدس که در روز عاشورا به وقوع پیوسته بود و با توجه به اینکه جامعه ایران در این روز در حال و هوای محرم و عاشوراست پیشنهاد شد که تاریخ آن به هجری شمسی تغییر کند که این پیشنهاد به تصویب رسید و در تقویم سال آتی 30 خرداد روز تعیین شده برای این رویداد است.

اشتباهی چندساله در ثبت روز تغییر قبله مسلمانان

دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور از برخی اشتباهات چندین ساله در ثبت برخی رویدادهای مهم هم گفت و تاکید کرد: از جمله آن روز 18 محرم است که تا کنون به عنوان روز تغییر قبله مسلمین از بیت‌المقدس به مکه مکرمه از آن یاد می‌شد اما تاریخ صحیح آن 15 رجب است و این در تقویم سال 1389 خواهد آمد.

وی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر که "چگونه ممکن است چنین روز مهمی آن هم به فاصله‌ای طولانی و دقیقاً شش ماه اشتباه ثبت شده باشد" تنها به ذکر این نکته اکتفاء کرد که "قبل از اینکه شورای فرهنگ عمومی کشور روی موضوع روزها تمرکز کند اشتباهاتی در تقویمهای کشور وجود داشته و این مورد هم از قدیم در تقویمهای کشور بوده است".

واعظی در همین باره ادامه داد: اشتباه دیگری که صورت گرفته درباره سالروز شهادت سیدعلی اندرزگو است که تا کنون 22 آبان بوده حال اینکه تاریخ صحیح آن 2 شهریور است و این مورد نیز در تقویم سال 89 خواهد آمد.