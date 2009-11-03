60 هکتار زمین برای احداث واحدهای صنعتی در خوزستان وجود دارد

رضا طاهری در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز اظهار داشت: در یک ماه گذشته سرمایه گذاری بخش خصوصی در شهرک های صنعتی این استان با رشد 200 درصد مواجه شده است.

وی با بیان اینکه این میزان سرمایه گذاری بخش خصوصی در قالب واگذاری زمین برای احداث واحدهای صنعتی در شهرکها است، تصریح کرد: در حالیکه در 6 ماهه نخست امسال تنها 9 هکتار زمین به بخش خصوصی واگذار شده بود اما در یک ماه گذشته و در راستای اجرای سیاستهای اصل 44 قانون اساسی برای واگذاری امور به بخش خصوصی حدود 25 هکتار زمین به این بخش واگذارشده که از رشد قابل توجهی برخوردار است.

وی افزود: در حال حاضر نیز به میزان 60 هکتار متقاضی زمین برای احداث واحدهای صنعتی در استان خوزستان وجود دارد که این تقاضاها در حال بررسی و دریافت استعلامات امکانات زیربنایی مورد نیاز است.

طاهری با تاکید بر ایجاد زیر ساختهای شهرکهای صنعتی در استان خوزستان گفت: بر اساس قوانین موجود دستگاه های مرتبط با امور زیربنایی همانند گاز، برق، تلفن، آب و جاده های ارتباطی باید اقدام به تامین این زیرساختها تا ورودی شهرک ها کنند و شرکت شهرکهای صنعتی به عنوان متولی تامین زیر ساخت ها به صورت جدی پیگیر زیر ساختهای مورد نیاز و امکانات زیربنایی است.

رئیس هیئت مدیره شرکت شهرک های صنعتی خوزستان با بیان اینکه بسیاری از واحدها در صورت حمایت و بهره برداری، تولیدات آنها به مرحله صادرات می رسد، شتاب توسعه صنعتی استان و واحدهای صنعتی را در گرو حمایت دولت و اجرای مصوبات قانونی این بخش دانست.

وی همچنین زیبا سازی شهرک های صنعتی و تکمیل زیرساختهای مورد نیاز واحد های صنعتی و حمایت از متقاضیان بخش صنعت در شهرک های صنعتی، استقرار واحدهای خدماتی مورد نیاز در شهرکها برای تسهیل در تقاضای واحدهای صنعتی، برگزاری دروه های آموزشی مهارت کارآفرینی و مدیریتی برای مدیران و کارکنان واحدهای صنعتی و حمایت از برنامه توسعه خوشه های صنعتی استان را جزوه اولویتهای کاری این شرکت معرفی کرد.

استان خوزستان در حال حاضر دارای 33 شهرک صنعتی و 34 ناحیه صنعتی مصوب و همچنین 27 شهرک و 11 ناحیه صنعتی در حال واگذاری زمین به متقاضیان است.