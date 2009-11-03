900 اثر به دبیرخانه جشنواره جهانی خط نگاره سلام یزد ارسال شد

سیدجواد شمع ‌ریزی در گفتگو با خبرنگار مهر در یزد اظهار داشت: در حالی‌ که مهلت ارسال آثار به جشنواره به پایان رسیده است، هنرمندان و علاقمندان همچنان تمایل به شرکت در جشنواره جهانی خط نگاره یزد دارند.

وی افزود: آخرین مهلت پذیرش آثار دهم‌ آبان ‌ماه جاری بوده است و با کد گذاری بر روی آثار هنری، کار داوری آثار توسط داوران بخش خط نگاره آغاز خواهد شد.

شمع‌ ریزی خاطرنشان کرد: از بین آثار ارسالی بیش از 80 اثر به عنوان آثار برگزیده انتخاب خواهد شد و ضمن چاپ در کتاب ویژه نخستین جشنواره جهانی خط نگاره یزد، این آثار در نگارخانه آفتاب مجتمع امام علی(ع) از تاریخ 20 آبان ‌ماه تا 10 آذرماه سال جاری برای بازدید علاقمندان به نمایش گذاشته خواهد شد.

دبیر اجرایی جشنواره جهانی خط نگاره یزد،‌ 20 آبان ‌ماه جاری را آغاز جشنواره و تجلیل از برگزیدگان و 10 آذرماه را پایان جشنواره اعلام کرد و ادامه داد: به نفرات اول تا سوم در بخش خط نگاره تندیس جشنواره، لوح افتخار یونسکو و به ترتیب هشت، پنج و سه سکه بهار آزادی تعلق خواهد گرفت ضمن اینکه به تمامی برگزیدگان جشنواره گواهی شرکت در نخستین جشنواره جهانی خط نگاره یزد اعطا خواهد شد.

شمع‌ ریزی، نشست خبری با رسانه‌ های گروهی استان یزد، برگزاری نماشگاهی از آثار برگزیده جشنواره، برگزاری نمایشگاهی از آثار داوران جشنواره،‌ چاپ کتاب، چاپ خبرنامه جشنواره، تقدیر از معمار برگزیده یزدی و تقدیر از یک هنرمند برگزیده ایرانی را از برنامه ‌های جانبی نخستین جشنواره جهانی خط نگاره یزد با موضوع سلام عنوان کرد.