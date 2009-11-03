سفر قریب الوقوع متکی به عربستان / تلاش برای رفع مشکلات زائران ایرانی

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به مدینه منوره، مشکلات ورود و خروج زائران ایرانی به کشور عربستان، نحوه زیارت قبور ائمه بقیع و رفتار ناشایست وهابیون با زائران ایرانی از جمله مسائل و مشکلات زائران ایرانی است.

این در حالی است که مسئولان سازمان حج و زیارت بارها اعلام کرده اند که در حوزه همکاری های اجرایی همکاری نسبتا خوبی با دولت عربستان وجود دارد اما نحوه زیارت ائمه و رفتارهای ناشایست با زائران ایرانی در حوزه مسایل اجرایی تعریف نشده و تصمیم گیری در این زمینه ها در کشور عربستان در حوزه دین و اداره حرمین شریفین تعریف شده است.

بر اساس این گزارش، ممانعت از ورود زنان به قبرستان بقیع موضوعی است که نارضایتی بانوان ایرانی و سایر کشورها را در پی داشته است.