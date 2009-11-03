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۱۲ آبان ۱۳۸۸، ۱۳:۵۸

هروله عشق (9)/

سفر قریب الوقوع متکی به عربستان / تلاش برای رفع مشکلات زائران ایرانی

سفر قریب الوقوع متکی به عربستان / تلاش برای رفع مشکلات زائران ایرانی

وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران احتمالا در هفته جاری به کشور عربستان سفر می کند که گفته می شود مهمترین محور بحثهای وی با مقامات سعودی برطرف کردن مشکلات زائران ایرانی خواهد بود.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به مدینه منوره، مشکلات ورود و خروج زائران ایرانی به کشور عربستان، نحوه زیارت قبور ائمه بقیع و رفتار ناشایست وهابیون با زائران ایرانی از جمله مسائل و مشکلات زائران ایرانی است.

این در حالی است که مسئولان سازمان حج و زیارت بارها اعلام کرده اند که در حوزه همکاری های اجرایی همکاری نسبتا خوبی با دولت عربستان وجود دارد اما نحوه زیارت ائمه و رفتارهای ناشایست با زائران ایرانی در حوزه مسایل اجرایی تعریف نشده و تصمیم گیری در این زمینه ها در کشور عربستان در حوزه دین و اداره حرمین شریفین تعریف شده است.

بر اساس این گزارش، ممانعت از ورود زنان به قبرستان بقیع موضوعی است که نارضایتی بانوان ایرانی و سایر کشورها را در پی داشته است.

کد مطلب 976300

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