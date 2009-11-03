بارش باران در مهمترین منبع تامین کننده آب سطحی سمنان صفر است

به گزارش خبرنگار مهر در سمنان، جهانگیر حبیبی ظهر سه شنبه در پنجمین نشست شورای حفاظت از منابع آب استان سمنان گفت: بیش از 92 درصد آب این استان در بخش کشاورزی و بیش از هفت درصد در بخش شرب و یک درصد در بخش صنعت مصرف می شود.

وی با اشاره به اینکه 222 میلیون متر مکعب در سال مقدار توزیع مصرف آب سطحی در بخش های مختلف این استان است، گفت: ظرفیت منابع آبهای سطحی این استان 400 میلیون مترمکعب است.

حبیبی با بیان اینکه 75 درصد منابع آبی این استان زیرزمینی و 25 درصد از آبهای سطحی است، گفت: این نسبت با توجه به اینکه میانگین کشوری 60 به 40 است استان را در وضعیت بسیار نامناسبی قرار داده است.

مدیرعامل آب منطقه ای استان سمنان کل مصرف آبهای سطحی و زیرزمینی استان را یک میلیارد و 288 میلیون مترمکعب اعلام کرد و گفت: 17 درصد از این مصارف مربوط به آبهای سطحی و 83 درصد متعلق به آبهای زیرزمینی است.

استاندار سمنان نیز در این نشست با تاکید بر اینکه باید اصلاح تاسیسات شهری و انتقال آب به استان برای رفع مشکل کمبود آب استان اجرا شود، گفت: فرهنگ استفاده بهینه ازآب باید در استان نهادینه شود.

عباس رهی افزود: استفاده بهینه از منابع آب در این استان باید بین مردم و مسئولان به عنوان فرهنگ نهادینه شود و خواستار جلوگیری از پرت آب در این استان شد .

وی با اشاره به شرایط جغرافیایی و کویری بودن استان و کمبود آب در سمنان گفت: با توجه به محدودیت آبی و ضرورت ایجاد واحدهای صنعتی و توسعه صنایع باید صنعت استان بر اساس صنایع با نیاز آبی کمتر گسترش یابد.