بیانیه جبهه اصولگرایان اصلاح طلب ایران اسلامی به مناسبت یوم الله 13 آبان

به گزارش خبرگزاری مهر، در این بیانیه آمده است: 13 آبان روز ملی مبارزه با استکبار جهانی یعنی روز تسخیر لانه جاسوسی آمریکا توسط دانشجویان انقلابی را به تمام ملت شریف تبریک عرض می نماییم.

سربازان امام امت با خلق حماسه ای عظیم لانه جاسوسی آمریکا را به تسخیر خویش در آورده و بنای پوشالی اقتدار جهانی آمریکا را در هم کوبیدند وامروز فرزندان انقلاب گوش به فرمان مولا و مقتدایشان مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه ای (مدظله العالی) بوده و آماده جانفشانی در راه اعتلای میهن اسلامی خویش می باشند.

امروز درسی امین سالگرد این رخداد عظیم تاریخی که روز فروپاشی هیمنه جهانی آمریکای جهانخوار و اسرائیل غاصب بوده بر ماست تا با حضور پرشور خود در مراسم ویژه این روز و گرامیداشت دلاورمردی ها و حماسه آفرینی های جوانان غیور ایران اسلامی در 13 آبان 1358 وبا سر دادن یکپارچه شعار محوری این روز یعنی "مرگ بر آمریکا و "مرگ بر اسرائیل" یک بار دیگر تداعی کننده این کلام تاریخی معمار کبیر انقلاب باشیم که فرمودند: آمریکا هیچ غلطی نمی تواند بکند.

جبهه اصولگرایان اطلاح طلب ضمن اعلام حضور پرشور و گسترده کلیه اعضای خود در اقصی نقاط کشور عزیزمان در این روز تاریخی از آحاد مردم شریف و انقلابی ایران علی الخصوص نسل بالنده و شاداب جوان کشور دعوت به عمل می آورد تا با حضور گسترده در راهپیمایی روز 13 آبان ضمن تجدید میثاق با آرمان های امام راحل (ره) و بیعت مجدد با رهبر فرزانه انقلاب و تبعیت مطلق از ولایت مطلقه فقیه و حمایت همه جانبه از دولت انقلابی و رئیس جمهور مکتبی و اعلام انزجار از سیاست های مداخله جویانه و انحصار طلبانه آمریکای جنایتکار و اسرائیل غاصب و نیز به انزوا کشاندن مزدوران فریب خورده و ایادی آنان که انشاء الله شکست دیگری را برای استکبار جهانی و دشمنان قسم خورده اسلام و ولایت و انقلاب و ملت رقم بزنند.