مشی امام(ره) در مبارزه بااستکبار قاطع بود/ دو نماداستکبار از نگاه امام

عماد افروغ در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: امام راحل از ابتدای آغاز مبارزات خود در سال 1323 همواره مواضع قاطعی نسبت به مبارزه با استکبار داشتند و استکبار را در آمریکا خلاصه نکردند بلکه هم پیمانان آمریکا یعنی انگلیس، اسرائیل و شوروی را نیز مستکبر خواندند.

این استاد دانشگاه تصریح کرد: امام همواره به وجود رابطه نزدیکی میان آمریکا و اسرائیل تاکید داشتند و این دو را نماد استکبار جهانی می دانستند.

نماینده سابق مجلس شورای اسلامی با بیان آنکه مقدمه اندیشه امام استکبارستیزی بود، خاطرنشان کرد: ایشان همواره با ادامه مبارزات خود علیه استکبار جهانی بر عدالت خواهی و استبدادستیزی تاکید داشتند.

این عضو ارشد اصولگرایان مستقل اظهارداشت: یکی از مهمترین آرمان ها و اهداف امام راحل استکبار ستیزی بود و این موجب شد تا نگرش ایشان درجهان مطرح شود واسرائیل نیز به عنوان یک غده سرطانی و زمینه ساز سیاست های استکباری در جهان معرفی شود.

افروغ با اشاره به اینکه روز 13 آبان نمادی از مبارزه با استکبار جهانی است افزود: حرکت انقلابی دانشجویان برای تسخیر لانه جاسوسی آمریکا در ایران در آن زمان اقدامی بود برای احیا دوباره راه استکبارستیزی امام خمینی(ره) و به همین دلیل این دانشجویان را دانشجویان خط امام نامیدند.

این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه نامگذاری این روزبه عنوان روز مبارزه با استکبار بسیار به حق انجام شده است، اظهار داشت: تبعید امام به دلیل مبارزه علیه استکبار، کشتار دانش آموزان که مظهری از استکبارستیزی آنان بود وحرکت دانشجویان برای تسخیر لانه جاسوسی همه با محوریت جنبش استکبارستیزی در این روز اتفاق افتاد.