سه حکم جدید در معاونت سینمایی صادر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، با صدور احکام جداگانه از سوی دکتر سیدمحمد حسینی وزیر ارشاد و جواد شمقدری معاون سینمایی وی رجبی فروتن به سمت مدیر کل همکاری‌های سمعی و بصری و نمایش خانگی، حسین طلابیگی به سمت سرپرست دفتر توسعه فناوری سینمایی و بابک خانیان به عنوان مشاور و نماینده معاونت سینمایی در امور پروژه‌ها منصوب شدند.

سعید رجبی فروتن متولد 1339 و دانش‌آموخته سینما و ادبیات فارسی است. وی با دریافت حکم جداگانه از معاون سینمایی وزیر ارشاد با حفظ سمت سرپرست حوزه معاونت سینمایی نیز هست.

طلابیگی سرپرست دفتر توسعه فناوری سینمایی 38 ساله و دانش‌آموخته طراحی صنعتی و خانیان نماینده معاونت سینمایی در امور پروژه‌ها متولد 1358 و دانش‌آموخته مهندسی صنایع است.