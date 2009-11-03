سه حکم جدید در معاونت سینمایی صادر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، با صدور احکام جداگانه از سوی دکتر سیدمحمد حسینی وزیر ارشاد و جواد شمقدری معاون سینمایی وی رجبی فروتن به سمت مدیر کل همکاریهای سمعی و بصری و نمایش خانگی، حسین طلابیگی به سمت سرپرست دفتر توسعه فناوری سینمایی و بابک خانیان به عنوان مشاور و نماینده معاونت سینمایی در امور پروژهها منصوب شدند.
سعید رجبی فروتن متولد 1339 و دانشآموخته سینما و ادبیات فارسی است. وی با دریافت حکم جداگانه از معاون سینمایی وزیر ارشاد با حفظ سمت سرپرست حوزه معاونت سینمایی نیز هست.
طلابیگی سرپرست دفتر توسعه فناوری سینمایی 38 ساله و دانشآموخته طراحی صنعتی و خانیان نماینده معاونت سینمایی در امور پروژهها متولد 1358 و دانشآموخته مهندسی صنایع است.
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