مسئولان از استرداد فسیل منحصر بفرد رد پای دایناسورها خودداری می کنند

حسین ضیاء الدینی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهار داشت: چندی پیش یک تخته سنگ منحصر بفرد شامل رد پای یک خانواده دایناسور در حوض یک خانه در منطقه محروم دشت خاک شناسایی شد و بدون هماهنگی با مسئولان محلی به زمین شناسی کرمان منتقل شد و هم اکنون نیز در این مکان نگهداری می شود.

وی افزود: روستای دشت خاک یکی از مناطق محروم استان محسوب می شود که به دلیل خشکسالیهای پیاپی و ضربه به کشاورزی به عنوان مهمترین شغل مردم این محرومیت تشدید شده است و امیدواریم بتوانیم با بازگرداندن تخته سنگ رد پای دایناسورها و همچنین به نمایش گذاشتن فسیلهای منحصر بفرد منطقه بخش گردشگری را فعال کنیم و از این محل مردم منطقه سودمند شوند.

ضیاءالدینی افزود: منطقه دشت خاک سرشار از آثار فسیلی است و با بازگشت این تخته سنگ، مردم نیز فسیلهایی را که به مرور زمان یافته اند را به موزه اهداء خواهند کرد و مجموعه ای منحصر بفرد تشکیل خواهد شد.

وی با اشاره به همکاری مدیر موزه دیرینه شناسی کرمان با موزه دشت خاک گفت: موزه در یک حمام قدیمی در دشت خاک بنا شده است و مرمتهای لازم در خصوص این مکان صورت گرفته است.

دهیار دشت خاک گفت: در منطقه دشت خاک شاهد وجود معادن فراوان زغالسنگ هستیم که نشان از قدمت این منطقه دارد و در کنار این مسئله هزاران فسیل در دشتهای، دشت خاک وجود دارد که به دلیل اینکه نسبت به اهمیت این سنگواره ها آشنایی نداشتیم تاکنون از کنار آنها رد شده ایم اما در واقع این سنگواره ها گنج حقیقی مردم دشت خاک هستند.

وی گفت: در حالیکه بارها از مسئولان خواسته ایم که تخته سنگ دشت خاک را به موزه تحویل دهند اما آنها از این امر خودداری می نمایند، درحالیکه ما این سنگواره را از اموال مردم دشت خاک می دانیم و از مسئولان می خواهیم برای بازگرداندن این سنگواره منحصر بفرد همکاری لازم را انجام دهند.

ضیاءالدینی افزود: توجه به گردشگری و اکوتوریسم در منطقه دشت خاک می تواند این روستای محروم را از بن بست خارج و به عنوان یکی از مراکز علمی دنیا مطرح نماید.