نمایشهای تخت حوضی در یزد احیا شد

کارگردان نمایش باغ زالزالک در گفتگو با خبرنگار مهر در یزد اظهار داشت: نمایش باغ زالزالک از جمله نمایش‌های تخت حوضی است که در فضای سنتی یکی از هتلهای شهرستان یزد به روی صحنه می ‌رود.

علی جاور در مورد هدف خود از پرداختن به شیوه تخت حوضی افزود: این شیوه اجرای نمایش با فضای مفرح و شادی که ایجاد می‌ کند با استقبال خوبی روبرو می‌شود.

وی با اشاره به اینکه این نمایش در ماه جاری به روی صحنه رفته است، خاطرنشان کرد: قدمت نمایش تخت حوضی به دوران قاجاریه باز می‌ گردد و در استان یزد نیز از قدمت بسیار خوبی برخوردار بوده اما طی 15 سال اخیر هیچ نمایشی در چنین فضایی اجرا نشده است.

این هنرمند استان یزد بیان داشت: صحنه اجرای این شیوه، تختهایی است که بر روی حوض نهاده می ‌شود و تماشاچیان از چهار طرف بر صحنه احاطه دارند.

جاور همچنین با اشاره به داستان نمایش باغ زالزالک ادامه داد: شاه باغ زالزالک، فیروز را به بند کشیده و فیروز درصدد است تا با ترفندی باغ را از چنگ شاه بیرون آورد.

وی در مورد عوامل این نمایش نیز اظهار داشت: علیرضا حائری ‌زاده، وحید ملک ‌ثابت، محمد کریمی، مسعود غیاثی، حامد عبداللهی، صادق خطاوری، سیدرضا آقا بزرگی، فرهاد میرزازاده ، الهه آواره، فاطمه شجاعی، مهدیه ضیا و هدیه آواره بازیگرانی هستند که در باغ زالزالک ایفای نقش می‌ کنند.

جاور با بیان اینکه اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان و شهرستان یزد، حوزه هنری، گروه پیوند و مدیریت هتل رز و موسسه کریاس نوین در اجرای این نمایش همکاری موثری داشته ‌اند، بیان داشت: محسن جاور، محمد گلشن، مسعود هاشمی و مرضیه آخوندی از عوامل دیگر اجرای این نمایشی هستند.