اکران مستندهایی درباره اوباما در نخستین سالگرد پیروزی در انتخابات

به گزارش خبرنگار مهر، ایندی وایر اعلام کرد روز یکشنبه دو فیلم مستند با موضوع بررسی کارنامه یکساله باراک اوباما در کاخ سفید در آمریکا به اکران عمومی درآمده است. "پالیوود" ساخته بری لوینسن فیلمساز نامدار هالیوود به تاثیرات مثبت و منفی حضور هنرمندان در فعالیت‌های سیاسی و انتخاباتی پرداخته است.

در این فیلم 90 دقیقه‌ای الن برنستین، سوزان ساراندن و آنت بنینگ بازیگران، الویس کاستلو آهنگساز و خواننده، استینگ موسیقیدان و خواننده راک و تیم دیلی تهیه‌کننده سینما که تهیه‌کنندگی این مستند را نیز بر عهده داشته درباره تاثیر حضور خود در ستاد انتخاباتی اوباما بر پیروزی او در انتخابات سال گذشته ریاست جمهوری آمریکا سخن رانده‌اند.

ادوارد نورتن بازیگر آمریکایی نیز مستند "از سوی مردم، انتخاب باراک اوباما" ساخته و در آن به وقایع‌نگاری نامزدی اوباما، شرکت او در رقابت‌های انتخاباتی و پیروزی‌اش بر رقیب جمهوریخواه را به تصویر کشیده است.