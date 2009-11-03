هدف کانون مداحان، آموزش و ارتقای سطح علمی مداحان است

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، حجت الاسلام یعقوب دیلمقانی پیش از ظهر سه شنبه در جلسه کارگروه کانون مداحان استان اظهار داشت: کانون مداحان بعد از دستور مقام معظم رهبری برای عملی کردن فرمایشات ایشان مبنی بر نظارت بر کار مداحان تشکیل شد.

وی افزود: نتیجه کار تا به امروز تمامی انتظارات را برآورده نکرده است اما موفقیتهایی بدست آمده و ساختار این کانون شکل گرفته است.

دیلمقانی تصریح کرد: کانون مداحان یک تشکل مردمی و میانی است و واسطه بین دستگاه های دولتی و مداحان است و امر نظارت بر مداحان را طبق فرمایشات مقام معظم رهبری دنبال می کند.

وی ادامه داد: آسیب زدایی مداحی، تولید محتوا، شناسایی استعدادهای مداحی، ظرفیت یابی و هدایت ظرفیتهای موجود از جمله وظایف کانون مداحان است.

حجت الاسلام دیلمقانی عنوان کرد: کانون مداحان در سه سطح کانون مداحان شهرستانی، استانی و کشوری تعریف شده است.

وی ادامه داد: بدین شکل که کانون هر شهرستان از طریق انتخابات برگزار می شود و سپس از هر شهرستان یک نماینده در کانون استانی انتخاب و از کانون استانی یک نماینده برای شرکت در کانون کشوری از بین اعضا انتخاب می شود.

دیلمقانی خاطرنشان کرد: طبق اساسنامه جدید سازمان تبلیغات اسلامی هیأت های مذهبی برای تشکیل و ادامه حیات خود نیازمند اخذ مجوز از سازمان هستند و باید دارای چهار رکن مربی قرآن، روحانی، مسئول هیئت و مداح مناسب باشند که تأیید صلاحیت مداح هیئتها بر عهده کانون مداحان است.

مدیرکل تشکلهای دینی سازمان تبلیغات اسلامی خاطر نشان کرد: امروز با توجه به موجود بودن مستندات قانونی موجود و آیین نامه شفاف، انتظار داریم کانون مداحان کار خود را با بهترین کیفیت ممکن به انجام رساند.