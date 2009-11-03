۱۲ آبان ۱۳۸۸، ۱۵:۰۳

رقابت آثار راه یافته به بخش نهایی تئاتر خراسان شمالی آغاز شد

بجنورد - خبرگزاری مهر: دبیر چهارمین جشنواره تئاتر خراسان شمالی از آغاز رقابت آثار نمایشی راه یافته به بخش نهایی این جشنواره خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در بجنورد، حسن عابدی ظهر سه شنبه به خبرنگاران با اعلام این خبر افزود: صبح امروز با به روی صحنه رفتن اثر نمایشی "از آدم تا خاتم" به کارگردانی "مهتاب احتشام" ازبجنورد در بخش کودک و نوجوان این جشنواره کار داوری و رقابت آثار دربخش های مختلف این جشنواره شروع شد.

این تئاتر در تالار حافظ شهرستان بجنورد به روی صحنه رفت که با استقبال کودکان و نوجوانان و دانش آموزان مقطع ابتدایی همراه بود.

دبیر جشنواره تئاتر استان گفت: عصر امروز نیز دو اثر نمایشی در بخش صحنه ای با عناوین "صفیر آتش" و " آنچه بگذشت نمی آید باز" کارهایی به ترتیب و تفکیک از شهرستان شیروان به کارگردانی "رضا عید محمدزاده" و "فهیمه خوشدل" از جاجرم در تالارهای حافظ و گلشن شهرستان بجنورد به اجرا درمی آیند و رقابت ادامه خواهد داشت.

عابدی همچنین از اجرای یک اثر خیابانی با عنوان "بازی دیگر" به کارگردانی "مصطفی قدیمی مقدم" از شهرستان فاروج خبر داد و افزود: این اثر نمایشی عصر امروز در محوطه مجتمع فرهنگی هنری گلشن شهرستان بجنورد اجرا می شود.

وی یادآوری کرد: هفت اثر در بخش صحنه ای، در بخش کودک ونوجوان چهار اثر و در بخش خیابانی و نیز سه اثر در مرحله نهایی  این جشنواره به رقابت می پردازند.

چهارمین جشنواره تئاتر خراسان شمالی تا 15 آبان سال جاری ادامه دارد.

