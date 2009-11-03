رقابت آثار راه یافته به بخش نهایی تئاتر خراسان شمالی آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر در بجنورد، حسن عابدی ظهر سه شنبه به خبرنگاران با اعلام این خبر افزود: صبح امروز با به روی صحنه رفتن اثر نمایشی "از آدم تا خاتم" به کارگردانی "مهتاب احتشام" ازبجنورد در بخش کودک و نوجوان این جشنواره کار داوری و رقابت آثار دربخش های مختلف این جشنواره شروع شد.

این تئاتر در تالار حافظ شهرستان بجنورد به روی صحنه رفت که با استقبال کودکان و نوجوانان و دانش آموزان مقطع ابتدایی همراه بود.

دبیر جشنواره تئاتر استان گفت: عصر امروز نیز دو اثر نمایشی در بخش صحنه ای با عناوین "صفیر آتش" و " آنچه بگذشت نمی آید باز" کارهایی به ترتیب و تفکیک از شهرستان شیروان به کارگردانی "رضا عید محمدزاده" و "فهیمه خوشدل" از جاجرم در تالارهای حافظ و گلشن شهرستان بجنورد به اجرا درمی آیند و رقابت ادامه خواهد داشت.

عابدی همچنین از اجرای یک اثر خیابانی با عنوان "بازی دیگر" به کارگردانی "مصطفی قدیمی مقدم" از شهرستان فاروج خبر داد و افزود: این اثر نمایشی عصر امروز در محوطه مجتمع فرهنگی هنری گلشن شهرستان بجنورد اجرا می شود.

وی یادآوری کرد: هفت اثر در بخش صحنه ای، در بخش کودک ونوجوان چهار اثر و در بخش خیابانی و نیز سه اثر در مرحله نهایی این جشنواره به رقابت می پردازند.

چهارمین جشنواره تئاتر خراسان شمالی تا 15 آبان سال جاری ادامه دارد.

