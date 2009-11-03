یادمان شهدای "کنجانچم" در مهران احداث می شود

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، مراد روشنی ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: یادمان شهدای کنجانچم در ورودی شهرستان مهران تا پایان سال جاری احداث می شود.

وی بیان داشت: احداث این یادمان با همکاری بنیاد شهید و برخی دستگاه های مختلف استان ایلام انجام می شود.

این مسئول با اشاره به اینکه با توجه به تردد زائران عتبات عالیات از مرز مهران و بازدید کاروانهای راهیان نور ایجاد این یادمان ضروری است، خاطرنشان کرد: مهران در زمان جنگ شاهد صحنه های مختلف از دفاع حق علیه باطل بود.

روشنی یادآور شد: تلاش می شود روز آزاد سازی مهران در تقویم کشور ثبت شود.