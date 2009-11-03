۱۲ آبان ۱۳۸۸، ۱۴:۲۰

یادمان شهدای "کنجانچم" در مهران احداث می شود

ایلام - خبرگزاری مهر: رئیس بنیاد شهید استان ایلام از احداث یادمان شهدای "کنجانچم" در شهرستان مرزی مهران خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، مراد روشنی ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: یادمان شهدای کنجانچم در ورودی شهرستان مهران تا پایان سال جاری احداث می شود.

وی بیان داشت: احداث این یادمان با همکاری بنیاد شهید و برخی دستگاه های مختلف استان ایلام انجام می شود.

این مسئول با اشاره به اینکه با توجه به تردد زائران عتبات عالیات از مرز مهران و بازدید کاروانهای راهیان نور ایجاد این یادمان ضروری است، خاطرنشان کرد: مهران در زمان جنگ شاهد صحنه های مختلف از دفاع حق علیه باطل بود.

روشنی یادآور شد: تلاش می شود روز آزاد سازی مهران در تقویم کشور ثبت شود.

کد مطلب 976337

