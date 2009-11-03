آمار قتل در استان زنجان کاهش داشته است

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، سرهنگ رضا برزو ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران افزود: در سال جاری هفت قتل در سطح استان رخ داده است که تنها در یک مورد، قاتل شناسایی نشده است.

وی با بیان اینکه بیشتر قتلهای امسال زنجان خانواگی بوده و در این مدت قتل پیچیده ای صورت نگرفته است، تاکید کرد: شش مورد از قتلها کشف و نهایی شده و تنها یک مورد منتج به نتیجه نهایی نشده است.

سرهنگ برزو با اشاره به اینکه مدت زمان حضور پلیس آگاهی در صحنه قتلها متفاوت است، افزود: متوسط زمان لازم برای کشف قتلهای صورت گرفته در زنجان کمتر از سه روز بوده است.

وی همچنین از بروز یک فقره قتل در سطح شهر زنجان طی 10 روز ابتدایی آبان ماه جاری که یک زن 36 ساله در خیابان سعدی شمالی زنجان به قتل رسیده بود نیز گفت: انگیزه و دلایل اقدام قاتل به این امر، فعلا قابل بازگو کردن نیست.

سرهنگ برزو افزود: قاتل دلایلی را برای انجام این کار خود مطرح کرده است که تا حدودی جنبه اجتماعی دارد و این دلایل هنوز قانع کننده نیست و به اثبات نرسیده است به همین جهت تحقیقات در این خصوص همچنان ادامه دارد.