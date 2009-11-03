به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت‌الاسلام علیرضا اعرافی قبل از ظهر سه‌شنبه در دیدار سفیر عراق در ایران و هیئت همراه با تأکید بر تقویت روابط علمی عراق و ایران، درباره طلاب و دانش‌پژوهان مشغول به تحصیل در داخل و خارج کشور گفت: هم‌اکنون 20‌ هزار طلبه از 100 کشور جهان در جامعةالمصطفی مشغول دانش‌اندوزی هستند.



وی افزود: از این تعداد‌ نزدیک به 11‌ هزار نفر در ایران و بقیه در واحدهای خارج کشور در حال تحصیل هستند.



اعرافی با اشاره به 40 مؤسسه و دانشکده جامعه ‌المصطفی در ایران‌ اظهار داشت: جامعه المصطفی العالمیه نزدیک به 200 مؤسسه و واحد هم در خارج کشور دارد و با 200 واحد آموزشی دیگر نیز در ارتباط است.



رئیس جامعه ‌المصطفی به تبادل تجارب با عراق اشاره و خاطرنشان کرد: تاکنون‌ در جامعة‌المصطفی 150 رشته تصویب شده و در حال حاضر، 80 رشته و گرایش در حال اجرا‌ست.



وی رشته‌‌های جامعه ‌المصطفی‌ العالمیه را شامل رشته‌های فقهی، فلسفی، کلامی، عقلی، علوم اجتماعی و علوم انسانی اعلام کرد و ادامه داد: به ادیان و مذاهب و تطبیق نظرات آنها نیز توجه داریم.



در ادامه سفیر عراق در ایران از سفر به ایران و بازدید از جامعه المصطفی ابراز خرسندی کرد.



عبدالمجید الشیخ اظهار امیدواری کرد: روابط نهادهای علمی کشور عراق با جامعه ‌المصطفی، روز به روز گسترش یابد.