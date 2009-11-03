  1. استانها
  2. قم
۱۲ آبان ۱۳۸۸، ۱۳:۳۷

از صد کشور جهان؛

20 هزار طلبه خارجی در جامعه ‌المصطفی تحصیل می‌کنند

قم - خبرگزاری مهر: رئیس جامعه ‌المصطفی ‌العالمیه از تحصیل 20 ‌هزار طلبه از صد کشور جهان در این مرکز خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت‌الاسلام علیرضا اعرافی قبل از ظهر سه‌شنبه در دیدار سفیر عراق در ایران و هیئت همراه با تأکید بر تقویت روابط علمی عراق و ایران، درباره طلاب و دانش‌پژوهان مشغول به تحصیل در داخل و خارج کشور گفت: هم‌اکنون 20‌ هزار طلبه از 100 کشور جهان در جامعةالمصطفی مشغول دانش‌اندوزی هستند.

وی افزود: از این تعداد‌ نزدیک به 11‌ هزار نفر در ایران و بقیه در واحدهای خارج کشور در حال تحصیل هستند.

اعرافی با اشاره به 40 مؤسسه و دانشکده جامعه ‌المصطفی در ایران‌ اظهار داشت: جامعه المصطفی العالمیه نزدیک به 200 مؤسسه و واحد هم در خارج کشور دارد و با 200 واحد آموزشی دیگر نیز در ارتباط است.

رئیس جامعه ‌المصطفی به تبادل تجارب با عراق اشاره و خاطرنشان کرد: تاکنون‌ در جامعة‌المصطفی 150 رشته تصویب شده و در حال حاضر، 80 رشته و گرایش در حال اجرا‌ست.

وی رشته‌‌های جامعه ‌المصطفی‌ العالمیه را شامل رشته‌های فقهی، فلسفی، کلامی، عقلی، علوم اجتماعی و علوم انسانی اعلام کرد و ادامه داد: به ادیان و مذاهب و تطبیق نظرات آنها نیز توجه داریم.

در ادامه سفیر عراق در ایران  از سفر به ایران و بازدید از جامعه المصطفی ابراز خرسندی کرد.

عبدالمجید الشیخ  اظهار امیدواری کرد: روابط نهادهای علمی کشور عراق با جامعه ‌المصطفی، روز به روز گسترش یابد.

