به گزارش خبرنگار مهر، منصور واعظی دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور صبح امروز سه شنبه و در آستانه 14 آبان (روز فرهنگ عمومی) در نشستی خبری اصلی‌ترین مسائل حوزه فرهنگ را از دیدگاه این شورا تبیین کرد.

اولویتهای 12 گانه شورای فرهنگ عمومی در سال آتی

وی با برشمردن 12 مسئله از آنها به عنوان اولویتهای اصلی شورای فرهنگ عمومی کشور یاد کرد و گفت: این مسائل عبارتند از:1- تقویت نهاد خانواده، کاهش طلاق و ارائه الگوی خانواده ایرانی-اسلامی.2- گسترش اخلاق در جامعه.3- خودباوری و تقویت امید به آینده.4- احترام به قانون که البته ما در مرحله اول این بند، قوانین راهنمایی و رانندگی را مد نظر قرار داده‌ایم.5- ارتقاء وجدان کاری.6- ارتقاء فضائل اخلاقی (که در این مورد هم ما به بحث صداقت و راستگویی محدود شده‌ایم).7-تبدیل فرهنگ رایج اعتراض و طلبکاری به فرهنگ قدردانی و خدمتگزاری به مردم و انقلاب.8-ترویج شیوه زندگی اسلامی.9-تقویت فرهنگ مسئولیت‌پذیری.10-ساماندهی مناسک شادی در جامعه.11-تقویت فرهنگ مطالعه مفید در جامعه و 12-سلامت اداری.

واعظی گفت: موضوعات 12 گانه اخیر از میان 80 موضوعی که به شورا پیشنهاد شد، انتخاب شد.

انتظار علت اعتراض است

دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور در پاسخ به سوال خبرنگار مهر در خصوص برخی موارد فوق از جمله مورد شماره 7 گفت: اصولاً مردم ما مردم معترضی هستند و علت این امر هم این است که ما منتظریم. هیچ امری در حکومت ما را راضی نمی‌کند تا حکومت حضرت حجت (عج) بیاید. این هم مسئله ریشه‌داری است و اگر از این منظر نگاه کنیم هیچ حکومتی از جانب مردم مورد توجه قرار نگرفته و همواره منتظر حکومت عدل بوده‌اند.

وی اضافه کرد: مسئله دیگر این است که ما کمتر نقاط قوت را می‌بینیم و نگاهمان به نقاط ضعف بیشتر است. این نگاه باید اصلاح شود چرا که فرهنگ اعتراض آثار روانی بدی به جا می‌گذارد و باید آنجایی که جای اعتراض است، اعتراض کرد و آنجا که جای قدردانی است تشکر کرد.

واعظی در توضیح مورد 10 نیز گفت: مناسک عزاداری در جامعه ما شکل گرفته اما درباره ما خیلی خوب با شادی آشنا نیستیم صدا و سیما در روزهای شهادت برنامه‌ های پخته و خوبی دارد اما در روزهای شادی معلوم نیست چه کار می‌خواهد بکند. پس این بخش نیاز به تدوین یکسری ساختارها دارد تا در جامعه پیاده شود.

وضعیت پوشش و آرایش در تهران بهبود یافته است

دبیر شورای فرهنگ عمومی با اشاره به 5 پژوهشی که در خصوص پوشش و آرایش در شهر تهران انجام شده ادامه داد: بر اساس آخرین سنجش ما که در مردادماه سال جاری در تهران انجام شده در مجموع می‌توان گفت که وضعیت پوشش و آرایش نسبت به چهار پژوهش قبلی بهتر شده و بیانگر وضعیت مطلوبتری است. این در حالی است که در این مقطع زمانی نیروی انتظامی حضوری جدی در این حوزه از جامعه نداشته است.

نظر دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور درباره انتخابات و حوادث بعد از آن

واعظی به تاثیر و تاثرات انتخابات اخیر هم پرداخت و با رد برخی اظهارات مبنی بر محدود شدن شورای فرهنگ عمومی به صدور چند بیانیه گفت: ما در بیانیه‌ای که قبل از انتخابات صادر کردیم نسبت به وارد شدن آسیب به فرهنگ عمومی کشور در اثر تبلیغات انتخاباتی هشدار دادیم و پیش بینی‌ کرده بودیم که چنین وضعیتی به وجود آید. متاسفانه بخشی از تبلیغات انتخاباتی به نحوی بود که بخشی از باورهای جامعه ما را خدشه‌دار کرد خصوصاً شعارهای غلطی که بعد از انتخابات مطرح شد.