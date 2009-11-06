شاهرخی‌نژاد درباره دومین نمایشگاه نقاشی خود به خبرنگار مهر گفت: نقاشی و به طور کلی هر اثر هنری بیانگر هویت تاریخی و ملی آن مرز و بوم است. معماری، نقاشی، خطاطی، مجسمه‌سازی و سایر هنرهایی که از گذشته به یادگار مانده پشتوانه تاریخی ما است و هر روز که می‌گذرد بر قدمت و ارزش مادی و معنوی آنها افزوده می‌شود.

این عکاس مطبوعات با انتقاد از روند تبدیل شدن نقاشی به کالای لوکس گفت: متاسفانه شکل‌گیری این روند به گونه‌ای بوده که جایگاه نقاشی را از یک هنر اصیل و منحصر بفرد تبدیل به نوعی کالای لوکس کرده است. در حالی که نقاشی جزئی از هویت و تاریخ یک ملت و سرزمین در دوره‌ای خاص است.

شاهرخی‌نژاد ادامه داد: ما باید بدانیم در 50 سال آبنده به کدام سرمایه تاریخی خود باید تکیه کنیم. علاقمندم آثار و نقاشی‌های من روی دیوارهای خانه‌های مردم نقش ببندد و برخلاف روند حاکم بر افزایش قیمت نقاشی در ایران من قیمت‌ها را بالا نبرده‌ام تا قشر متوسط هم قدرت خرید تابلوی نقاشی را داشته باشند.

وی ادامه با اشاره به تجربه خوب برگزاری نخستین نمایشگاه نقاشی خود در گالری گلستان گفت: پارسال نمایشگاه "جغدها" را در این گالری برگزار کردم که هم از آن استقبال شد و هم فروش خوبی داشت. به همین دلیل دومین نمایشگاهم را در اینجا برگزار می‌کنم.

نمایشگاه نقاشی‌های شاهرخی‌نژاد تا 21 آبان در گالری گلستان ادامه دارد. علاقمندان می‌توانند شنبه تا چهارشنبه از ساعت 16 تا 20 و پنجشنبه‌ها 16 تا 18 از این نمایشگاه دیدن کنند.