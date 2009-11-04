  1. دين، حوزه، انديشه
  2. سایر
۱۳ آبان ۱۳۸۸، ۸:۳۵

کلام روز

کلام روز

خبرگزاری مهر - گروه دین و اندیشه: توجه به پاکیزگی و آراستگی از تأکیدات قرآن، پیامبر و ائمه است، این مؤلفه مهم علاوه بر آنکه حس خوشایندی به فرد القا کرده و اعتماد به نفس را در وی تقویت می‌کند، بر روابط اجتماعی نیز تأثیری مثبت دارد.

آیه روز:

وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَى حِمْلِهَا لَا یُحْمَلْ مِنْهُ شَیْءٌ وَلَوْ کَانَ ذَا قُرْبَى إِنَّمَا تُنذِرُ الَّذِینَ یَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالغَیْبِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَمَن تَزَکَّى فَإِنَّمَا یَتَزَکَّى لِنَفْسِهِ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِیرُ .

و هیچ باربردارنده‏اى بار [گناه] دیگرى را برنمى‏دارد و اگر گرانبارى [دیگرى را به یارى] به سوى بارش فرا خواند چیزى از آن برداشته نمى‏شود هر چند خویشاوند باشد [تو] تنها کسانى را که از پروردگارشان در نهان مى‏ترسند و نماز برپا مى‏دارند هشدار مى‏دهى و هر کس پاکیزگى جوید تنها براى خود پاکیزگى مى‏جوید و فرجام [کارها] به سوى خداست .

سوره فاطر، آیه 18

حدیث امروز:

رسول خدا (ص):

إنَّ اللهَ تَعَالَی جَمِیلٌ یحِبُّ الجَمَالَ.

خداوند متعال زیباست و زیبایی را دوست داردی.

کنز العمال، ح17166 

کد مطلب 976380

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها