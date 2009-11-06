دکتر محمد خواجه ‌ئیان در گفتگو با خبرنگار مهر در بوشهر افزود: این طرح از امروز تا 30 آبان ماه در مرکز بنت ‌الهدی بوشهر اجرا خواهد شد.

وی اظهار داشت: مردان بالای 50 سال شهرستان بوشهر می‌توانند با در دست داشتن دفترچه بیمه در تاریخ ‌های یاد شده به جز روزهای تعطیل از ساعت 4 تا 6 بعد از ظهر به مرکز بنت ‌الهدی بوشهر بخش پزشکی هسته ‌ای مراجعه کرده تا به صورت رایگان ویزیت شده و از آنان نمونه ‌برداری صورت گیرد .

معاون امور بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر گفت: سرطان پروستات اگر به موقع تشخیص داده شود به راحتی قابل درمان است، اما به علت کند بودن سیر این بیماری، بسیاری از افراد زمانی به پزشک مراجعه می کنند که سرطان پیشرفت کرده است .

وی افزود: سرطان پروستات به راحتی و با یک آزمایش خون قابل تشخیص است که در آن آزمایش PCA خون بررسی می شود .

خواجه ‌ئیان افزود: غربالگری برای این بیماری، جهت تشخیص به موقع و درمان درست ان که امری بدیهی و کاملا ضروری است.