زمینه اشتغال 280 نفر در بخش ناوگان حمل و نقل بوشهر فراهم شد

حسین باشی زادگان در گفتگو با خبرنگار مهر در بوشهر افزود: جهت اشتغال این تعداد مبلغ یک میلیارد و 940 میلیون تومان تسهیلات از محل بنگاه های اقتصادی زودبازده و کار آفرین جهت نوسازی ناوگان حمل و نقل استان تخصیص داده شده است .

وی اظهار داشت: طی این مدت 61 دستگاه مینی بوس، 21 دستگاه سواری بین شهری، چهار دستگاه میدل باس، 25 دستگاه اتوبوس و 69 دستگاه کامیون خریداری و وارد ناوگان حمل و نقل شده است.

رئیس سازمان کار وامور اجتماعی استان بوشهر گفت: تسهیلات فوق باعث گردیده که متوسط سن ناوگان باری استان هشت سال، اتوبوسی پنج سال و سواری بین شهری دو سال از میانگین کشوری جوان تر شد.

باشی زادگان افزود: در بخش مینی بوسی نیز که به دلیل عمر بالا و فرسودگی یکی از دغدغه های مسولین استان و مردم بوده که با افزایش تعداد ناوگان مینی بوسی کولری با توجه به وضیعت آب و هوای استان توانسته ایم علاوه بر رفع نگرانیها رضایت و ایمنی بیشتر را برای مردم استان به ارمغان بیاوریم.