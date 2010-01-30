سیاست یک بام و دو هوا در برخورد با سد معبر در کرج

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، گرچه به تصور برخی، مقابله با سد معبر و برخورد با مسدودکنندگان معابر تنها به صدای کلفت یا درهم ریختن اجناس دستفروشان و فراری دادن آنها از محل کسب نیاز دارد اما باید گفت این برداشت خودسرانه از قانون غلط است و اگر قرار است کسی در معرض اتهام قرار گیرد علاوه بر دستفروشان، صاحبان اصنافی که تا چند متری مغازه را با جعبه و کارتون و مانکن لباس اشغال کرده اند هم باید مواخذه شوند و تاوان اشتباه خود را پس دهند.

مردم از اصناف گلایه بیشتری دارند تا دستفروشان!

شهروندان کرجی باور دارند همان طور که حضور دستفروشان در خیابان ها موجب اذیت و آزار آنان می شود گذشتن از کنار جعبه های نوشابه، گونی های پیاز و سیب زمینی، مانکن های رنگارنگ لباس، لاستیک ها، تابلوهای تبلیغاتی و... نیز برای آنان آسان نیست و چه بسا دردسر ساز تر است.

به گفته آنان مقابله با سد معبر تا حوالی ظهر هر روز ادامه دارد و بعد از ظهرها که حضور شهروندان در پیاده روها و معابر ملموس تر است خبری از ماموران شهرداری نیست و هرکس کار خودش را می کند.

مغازه داران از یک سمت اجناسی که برای مشتری جذابیت بیشتری دارد را در پیاده رو در معرض دید عابران گذاشته اند و دستفروشان در کنار آن نیز با صدای بلند اجناس خویش را تبلیغ می کنند.

این در حالی است که قانون با نگاهی جامع هرگونه سد معبر را تخلف دانسته و شهرداری را مکلف به برخورد با آن دانسته است.

شهرداری مبارزه با سد معبر را جدی نمی‌گیرد

یک شهروند کرجی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: شهرداری مبارزه با سد معبر را جدی نمی‌گیرد، با داد و فریاد و فراری دادن دستفروشان از سر بساط هایشان کاری از پیش نمی رود و مقابله با سد معبر به روشهای کارآمدتری نیاز دارد که متاسفانه اراده ای برای بکارگیری این روشها در بدنه شهرداری کرج جدی گرفته نمی شود.

وی در تاکید بر صحت گفته هایش گفت: با نگاهی به معابر اصلی شهر کرج در روزهای تعطیل یا بعد از ظهرها این مسئله قابل تائید است و البته عمده ایجاد مزاحمت برای شهروندان در عبور از پیاده روها متوجه صنوف مختلف است زیرا حداقل دستفروشان فقط در معابر اصلی شهر حضور دارند اما مغازه داران در تمام سطح شهر چه کوچه فرعی و چه معبر اصلی فضای زیادی را اشغال کرده اند و بدتر اینکه نسبت به آن احساس مالکیت هم دارند.

این شهروند با انتقاد از برخورد دوگانه شهرداری در قبال این معضل آزار دهنده که در فصول سرد سال و نزدیکی به شب عید دوچندان می شود، خواهان ساماندهی دستفروشان در نقاط مشخصی از شهر که زمین خالی وجود دارد، شد و خاطرنشان کرد: با گرانی موجود و شرایط بد اقتصادی برای برخی شهروندان میسر نیست بعضی اجناس را از مغازه ها خریداری کنند که این افراد از دستفروشان استقبال می کنند زیرا دستفروش هزینه های جاری مغازه را ندارد و با سود کمتری جنس خود را به فروش می رسانند.

وی با بیان اینکه حذف دستفروشی از جامعه در شرایط کنونی کار درستی نیست و به اقتصاد صدها خانوار که از این طریق امرار معاش می کنند آسیب می رساند، اضافه کرد: حتی در کشور پیشرفته ای چون فرانسه دستفروشی و دوره گردی رواج دارد و با استقبال خوب شهروندان مواجه است حتی در پاریس که دستمزدها خیلی بالاست و مردم از رفاه نسبی برخوردارند، مردم به منظور صرفه جویی بیشتر ترجیح می دهند بعضی کالاهای مصرفی خود را از دستفروشان تهیه کنند که البته این موضوع به اشتغال آنان کمک می کند.

این شهروند خاطرنشان کرد: در این بین شهرداری به جای آنکه با برخورد، دستفروشان را در کوچه پس کوچه های شهر فراری دهد یا اموالشان را ضبط کند، با اختصاص چند صد متر زمین خالی در چند نقطه از شهر آنان را ساماندهی کرده و به خوبی از عهده وظیفه قانونی خویش برآمده است.

سد معبر تجاوز آشکار به حقوق جامعه است

عضو شورای شهر کرج در گفتگو با خبرنگار مهر، سد معبر را تجاوز آشکار به حقوق جامعه دانست و اظهار داشت: معابر متعلق به شهروندان است نه ملک خصوصی و هرکسی که سعی کند پا را از دایره قانون فراتر گذارد و به هنجارهای اجتماعی بی اعتنایی کند، مستحق برخورد قانونی است و شهرداری حق ندارد بر سر حقوق شهروندان معامله کند.

حجت الاسلام عبدالله پورمظاهری با اشاره به اینکه همه در برابر قانون مساوی هستند و برخورد با سد معبر نباید گزینشی باشد، افزود: سد معبر موجب سلب آسایش شهروندان است و حقوق مسلم آنان را ضایع می کند و در این بین اهمیت ندارد مغازه دار راه مردم را بند آورده است یا دستفروش و وانت بارها، چیزی که مهم است برخورد یکسان با متخلفان است که دغدغه اصلی نیز همین موضوع است.

رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای شهر کرج با بیان اینکه فرهنگ سازی و ارتقای سطح آگاهی شهروندان تاثیر به سزایی در کاهش سد معبر خواهد داشت، خاطرنشان کرد: باید به مردم آموزش دهیم که خرید از دستفروشان در واقع گسترش دهنده فضای بی قانونی است و تلاش ماموران زحمتکش شهرداری در جمع آوری سدکنندگان معابر را ناکام می گذارد و در خصوص اصناف نیز ابتدا تذکرات لازم به آنها داده شده و سپس نسبت به برخورد جدی تر اقدام شود.

چرا شهرداری کرج گزینشی عمل می کند؟

رئیس اتحادیه سوپرمارکت داران شهر کرج در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر اینکه این اتحادیه مسئولیتی در قبال سد معبر واحدهای صنفی خویش ندارد و قانون شهرداری را مکلف به برخورد با این معضل کرده است، اظهار داشت: زمانی که شهرداری از واحدهای صنفی مبالغ قابل توجهی جهت حق خدمات شهری، حق آتش نشانی، عوارض صنفی، حق نصب تابلو و... دریافت می کند مسلما به عنوان یک منبع درآمدی هرگز در جهت کاهش سود آنان بر نمی آید که عدم تذکر برای جمع آوری اجناس از جلوی مغازه ها مصداق این موضوع است.

وی سد معبر را از مصادیق بارز تضییع حقوق شهروندان دانست و افزود: سد معبر معضل و مشکل بزرگی را در شهرها بوجود آورده که شهرداری ها می بایست با یک برنامه ریزی دقیق و مستمر این معضل را برطرف کنند.

رئیس اتحادیه سوپرمارکت داران شهر کرج خاطرنشان کرد: پیاده ‌روهای سطح شهر متعلق به تک‌ تک مردم این شهر است و شهرداری نیز باید در حفظ و صیانت آن تلاش مضاعفی را انجام دهد و با عواملی که موجب به هم خوردن نظم شهر شوند شدیداً برخورد کند.

عکس تزئینی است

شهرداری کرج: قاطعانه با سد معبر برخورد می‌کنیم

یک منبع آگاه در مرکز مدیریت کنترل نظارت سد معبر شهرداری کرج در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن رد سخنان رئیس اتحادیه سوپرمارکت داران شهر کرج مبنی بر عملکرد سست شهرداری در برخورد با سد معبر اصناف مزاحم، کم کاری و کم تحرکی اصناف را عامل اصلی این معضل دانست و اظهار داشت: عملکرد شهرداری در این خصوص کاملا مطلوب است و اگر نظارت خوب پرسنل ستاد رفع سد معبر نبود خدا می دانست اصناف تا کجا پیشروی می کردند و عملا راه رفت و آمد شهروندان از پیاده روها سد می شد.

وی با بیان اینکه وظیفه ماموران رفع سد معبر، تنها جلوگیری از اشغال پیاده روها و معابر توسط دستفروشان و اصناف است، وجود هرگونه رفتار زشت یا خشونت آمیز از جانب پرسنل شهرداری در کنترل نظارت سد معبر را تکذیب کرد.

این منبع آگاه با تاکید بر اینکه بیشترین آمار برخورد با سد معبر مربوط به تذکر به اصناف بوده است، خاطرنشان کرد: بر خلاف تصور عده ای که فکر می کنند شهرداری در مقابله با سد معبر جانب اصناف را گرفته، با مراجعه به انبار ستاد رفع سد معبر متوجه خواهند شد که بیشترین جنس توقیفی مربوط به اصناف مزاحم است نه دستفروشان.

وی ادامه داد: همچنین مهمترین مشکل شهرداری در برخورد با دستفروشانی که تولید صداهای ناهنجار می‌کنند، بحث خلأ قانونی است و در این راستا باید قوانین مدون و به روزی را داشته باشیم.

این مسئول در شهرداری کرج با بیان اینکه قاطعانه با سد معبر برخورد می‌کنیم و تفاوتی ندارد چه کسی در مقابل ما باشد و دستفروش یا مغاه دار برای ما فرقی ندارد، گفت: شهروندان کرجی در این مسیر ما را یاری کنند تا لذت زندگی در شهری آرام و بدون تنش همیشه همراه آنان باشد.

اعمال جرائم سنگین برای سد معبر اصناف و ساماندهی دستفروشان

اما کریم طاهری حقوقدان و مدرس دانشگاه، راهکاری برای مقابله با سد معبر ارائه داده که در آن به دنبال مقصریابی نیست و در درازمدت منافع شهر کرج را تضمین می کند.

این مدرس دانشگاه در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج، اعمال جرایم سنگین برای سد معبر توسط اصناف و ساماندهی دستفروشان در بازارهای سرپوشیده در نقاط مختلف شهر را بهترین راهکار جهت مقابله با سد معبر دانست.

وی اظهار داشت: برخی صنایع مزاحم مثل جوشکاری، مکانیکی، تعمیرگاه ها، آهنگری و ... که ضمن سد معبر، آلودگی صوتی نیز ایجاد می کنند باید به صورت مجتمع در حاشیه شهرها فعالیت کنند. در خصوص سایر اصناف که با چیدن جعبه و کارتون در کنار پیاده روها راه رفت و آمد را بر شهروندان سد می کنند، می توان جرایم مشخصی را برای آنان در نظر گرفت تا دیگر قرار دادن اجناس در کنار خیابان ها برای آنها مقرون به صرفه نباشد. دستفروشان نیز از این قاعده مستثنی نیستند، می توان با افتتاح بازارهای سرپوشیده در نقاط مختلف شهر نسبت به ساماندهی آنان اقدام کرد.

این کارشناس آگاه افزود: با سیاستهای یک بام و دو هوا گره ای ازمشکل باز نمی شود و در این بخش به اقدامات زیربنایی نیاز داریم.

وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر صدها خانوار از طریق دستفروشی ارتزاق می کنند و نمی توان از آنها انتظار داشت با دادن یک تعهد دست از نان آوری برای خانواده خویش بکشند که البته تلاش برای حذف دستفروشی از جامعه فسادآور است، مگر اینکه در عوض شغل مناسبی برای آنان در نظر گرفته شود.

طاهری با بیان اینکه اگر دستفروش احساس کند در مکان دیگری با آرامش به کسب خواهد پرداخت و آنجا مزاحمتی برای وی ایجاد نخواهد نشد، هرگز به خود اجازه نمی دهد با حضور در پیاده رو راه رفت و آمد شهروندان را سد کند، گفت: رفع مشکلات سد معبر و دستفروشی امری فرابخشی است.

وی وظیفه جمع آوری چرخ های دستی را برابر با ماده 688 قانون متوجه اداره بهداشت دانست و جمع آوری خودروهایی را که با پارک در گوشه خیابان ها سد معبر می کنند را نیز وظیفه راهنمایی و رانندگی قلمداد کرد و ابراز داشت با نگاهی اجمالی متوجه می شویم مبارزه با سد معبر به تلاش همگانی نیاز دارد و مختص شهرداری نیست.

به هر روی با نزدیک شدن به ایام آخر سال و خرید عید، روز به روز به شمار دستفروشان افزوده می شود که باید برای ساماندهی آنها اقدام عاجل صورت گیرد.