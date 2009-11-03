سلیمیان به خبرنگار مهر گفت: پیش ازاین قرار بود نام فیلم سینمایی "پنج سی سی لالایی" تغییر کند که در نهایت طبق توافقاتی که صورت گرفت تغییر نام این فیلم فعلا منتفی شد و این فیلم با همان نام به کارخود ادامه می‌دهد.

وی افزود: به زودی با مهیا شدن شرایط لازم و قطعی شدن حضور عوامل و بازیگران به خصوص پیدا کردن یکی از نقش‌های اصلی و تاثیرگذار که خانمی جوان باید ایفای آن را برعهده گیرد پیش‌تولید فیلم سینمایی "پنج سی سی لالایی" را آغاز می‌کنیم.

فیلمبرداری این فیلم در تهران و طالقان انجام و این فیلم برای حضور در جشنواره فیلم فجر امسال آماده می‌شود. "پنج سی سی لالایی" یک فیلم اجتماعی و درباره جوانان است.

حمید سلیمیان ساخت فیلم‌های کوتاه "چاه خیال"، "یک لحظه دریا"، "یک لحظه مرگ"، "رویای جاودانگی" و "سینما چیه" را در کارنامه دارد.

