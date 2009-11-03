فعالیت 17 هزار نفر در سرشماری سال 88 خراسان رضوی

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، ابراهیم میرخرسندی ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران افزود: طرح آزمایشی سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 88 از تاریخ 17 آبان به مدت 10 روز آغاز می شود.

مدیرکل دفتر آمار و اطلاعات استانداری خراسان رضوی گفت: آزمایش سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 88 در استان در 2 حوزه شهری و یک حوزه روستایی با تعداد حدود 17 نفر نیرو در رده های اجرایی و ستادی در شهرستان مشهد انجام می شود.

وی هدف کلی از سرشماری عمومی نفوس و مسکن را جمع آوری داده و اطلاعات در زمینه جمعیت، واحدهای مسکونی و تامین اطلاعات پایه ای جهت نیازهای توسعه اقتصادی اجتماعی خانوار در سطوح مخلتف جغرافیایی و تهیه چارچوب آماری خواند و گفت: با توجه به اینکه سرشماری ها معمولا در فاصله 10 ساله انجام می شود، این سرشماری به منظور کم کردن فاصله آمارهای به دست آمده در آخرین سرشماری تا سرشماری سال 1390 انجام خواهد شد و در آن تنها بخش محدودی از هر شهر آمارگیری می شود تا میزان نسبی تغییرات آمارها تخمین زده شود.

مدیر کل دفتر آمار و اطلاعات استانداری خراسان رضوی به دلایل مهم کاهش فاصله سرشماری از جمله تغییر ساختار سنی جمعیت، جوانی، سالخوردگی، تعیین سطح توسعه یافتگی و دسترسی به شاخص های کلیدی و تغییر الگوی باروری طی چند سال گذشته اشاره کرد و افزود: با توجه به این دلایل هیات دولت در سال 86 تصویب کرد سرشماری عمومی نفوس و مسکن در سال 1390 اجرا شود.

میرخرسندی از برگزاری کلاس آموزشی سرشماری از تاریخ 7 آبان ماه به مدت هشت روز به صورت نیمه حضوری در سطح خراسان رضوی خبر داد و گفت: شیوه آموزش و اجرا در استان ها از لحاظ آموزش و شیوه اجرا متفاوت است.

وی ادامه داد: جمع آوری اطلاعات در این سرشماری به چهار روش استفاده از سیستم پستی با همکاری پست، استفاده از مصاحبه حضوری توسط آمارگیری، تکمیل پرسشنامه توسط خانوار و تحویل آن به مامور و تحویل پرسشنامه توسط مامور به خانوار و تکمیل آن از طریق اینترنت صورت خواهد گرفت.