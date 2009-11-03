دولت در سفرهای استانی برای فرهنگ بودجه مناسب اختصاص دهد

حسن ملک محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطب اظهار داشت: ما در خراسان رضوی شاهد بودیم که هیئت دولت برای انجام کارهای فرهنگی بودجه 200 میلیارد ریالی اختصاص می دهد که اگر این کار در استانهای دیگر نیز انجام شود ما شاهد یک تحول بزرگ و خوب فرهنگی در کشور خواهیم بود.

وی افزود: با اعتقاد بنده دولت در دور سوم سفرهای استانی باید کارگروه فرهنگی تشکیل دهد تا در این کار گروه موضوعات مربوط به فرهنگ مورد بررسی دقیق قرار گیرد.

نماینده دامغان در مجلس شورای اسلامی همچنین گفت: ما باید به اهمیت فرهنگ در تمام ابعاد از دانش آموزی تا بالاترین مقطع تحصیلی، ازحوزه های علمیه تا مراکز تحقیقاتی و همچنین مراکز فرهنگی ودینی توجه کنیم، چرا که پیام انقلاب ما یک پیام فرهنگی است.