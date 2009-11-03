۱۲ آبان ۱۳۸۸، ۲۱:۱۱

بیانیه قوه قضائیه:

پیام 13 آبان حفظ وحدت ملی در برابر توطئه های استکبار و اطاعت از رهبری است

قوه قضائیه ضمن دعوت عموم مردم به شرکت در راهپیمایی یوم الله 13 آبان روز مبارزه با استکبار جهانی بیانیه ای صادر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر در این بیانیه اینچنین می خوانیم: 13 آبان روز ملی مبارزه با استکبار جهانی، نهاد مقاومت و پایداری ملت ستم دیده ایران و زوال قدرت اسطوره ای آمریکای جهان خوار است. 13 آبان یادآور ماهیت استکباری آمریکا و نهاد همگرایی و وحدت ملی ملت استوار و همیشه در صحنه ایران اسلامی است.

گرامی داشت روز ملی 13 آبان یادآور 3 حادثه پراهمیت در تاریخ انقلاب اسلامی ایران است که باید همواره آن را پاسداشت و به نسل های آینده یادآوری نمود. پیام 13 آبان حفظ وحدت ملی، استقامت، پایداری و مقاومت در برابر توطئه های استکبار جهانی به سردمداری آمریکا و اطاعت از رهبری است.

قوه قضائیه ضمن گرامی داشت این روز تاریخی امیدوار است یک بار دیگر در راهپیمایی خود روح همگرایی، همبستگی، وحدت، استکبار ستیزی و پیوند ناگسستنی با ولایت و رهبری را در برابر چشمان جهانیان به نمایش بگذارد.

