پیام 13 آبان حفظ وحدت ملی در برابر توطئه های استکبار و اطاعت از رهبری است

به گزارش خبرگزاری مهر در این بیانیه اینچنین می خوانیم: 13 آبان روز ملی مبارزه با استکبار جهانی، نهاد مقاومت و پایداری ملت ستم دیده ایران و زوال قدرت اسطوره ای آمریکای جهان خوار است. 13 آبان یادآور ماهیت استکباری آمریکا و نهاد همگرایی و وحدت ملی ملت استوار و همیشه در صحنه ایران اسلامی است.

گرامی داشت روز ملی 13 آبان یادآور 3 حادثه پراهمیت در تاریخ انقلاب اسلامی ایران است که باید همواره آن را پاسداشت و به نسل های آینده یادآوری نمود. پیام 13 آبان حفظ وحدت ملی، استقامت، پایداری و مقاومت در برابر توطئه های استکبار جهانی به سردمداری آمریکا و اطاعت از رهبری است.

قوه قضائیه ضمن گرامی داشت این روز تاریخی امیدوار است یک بار دیگر در راهپیمایی خود روح همگرایی، همبستگی، وحدت، استکبار ستیزی و پیوند ناگسستنی با ولایت و رهبری را در برابر چشمان جهانیان به نمایش بگذارد.