ادغام مشکلات مترو با مسایل سیاسی جفا در حق مردم است

به گزارش خبرگزاری مهر، حمزه شکیب در جلسه امروز سه شنبه شورای شهر ضمن ارائه گزارشی از میزان بودجه اختصاص داده شده از طرف شهرداری و دولت به مترو با بیان این مطلب اظهار داشت: بعد از واگذاری مترو از وزارت کشور به شهرداری، مصوبه ای در دولت به تصویب می رسد که طی آن دولت تمام نرخ مابه التفاوت قیمت تعیین شده برای بلیط مترو را در قالب یارانه پرداخت کند اما از همان ابتدا، دولت تمامی این ماه به التفاوت را پرداخت نکرد و حتی پرداخت 50 درصدی را که به عرف تبدیل شده بود نیز به طور کامل نپرداخت.

وی به قرائت میزان مبالغ پرداخت شده از سوی دولت و شهرداری به مترو پرداخت و در خصوص سال های 84 تا کنون یادآور شد: در سال 84 ، مبلغ 13 میلیون تومان از سوی دولت و 20 میلیارد تومان از سوی شهرداری پرداخت شد و سال 85، دولت 20 میلیارد تومان و شهرداری 19 میلیارد تومان پرداخت کردند.

شکیب ادامه داد: سهم پرداخت شده از سوی دولت در سال 86 کاهش یافته و به 14 میلیارد تومان رسید اما شهرداری 45 میلیارد تومان پرداخت کرد. در سال 87 نیز دولت 17 میلیارد تومان و شهرداری 45 میلیارد تومان به مترو پرداخت کردند.

وی با اشاره به اینکه باید هر ماه 8 میلیارد تومان به عنوان هزینه جاری مترو پرداخت شود و نمی‌توان آن را نگه داشت چون مشکل پیش می‌آید اظهار داشت: از میزان 96 میلیارد تومان نیز شهرداری 44 میلیارد تومان پرداخت کرده اما دولت کمتر از یک میلیارد تومان ارائه کرده است.

رئیس کمیسیون توسعه و عمران شورای شهر افزود: ‌در 7 ماهه اول امسال مترو باید 56 میلیارد تومان برای هزینه‌های جاری می‌داشت اما اکنون 12 میلیارد تومان کمبود دارد.

وی با بیان اینکه دولت می‌گوید مشکل در بودجه داریم بیان داشت: کل یارانه‌ای که برای مترو تهران و اتوبوس کلانشهرها در نظر گرفته شده 30 میلیارد تومان است و 11 درصد آن متعلق به مترو است و این میزان اصلا کفاف نکرده و هیچ کمکی نمی‌تواند بکند.

این عضو شورای شهر با بیان اینکه فضایی ایجاد کرده‌ایم که مردم به سمت حمل و نقل عمومی بروند و استفاده از مترو و اتوبوس افزایش یافته است پس نیاز بیشتری می‌طلبد که به آن توجه کنیم اظهار داشت: سهم حمل و نقل مترو باید تا آخر سال 91 به 30 درصد سهم حمل و نقل عمومی افزایش یابد پس اکنون با این بودجه‌ها چطور می‌توان به این هدف رسید؟

شکیب بیان داشت: اگر سالی 1000 میلیارد تومان به مترو بدهند می‌توان سالی 20 تا 22 کیلومتر مترو داشت. برای تهران باید اعتبارات خاصی در نظر گرفته شود تا این مشکل اساسی حل شود.