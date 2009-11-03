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۱۲ آبان ۱۳۸۸، ۱۸:۲۱

مدیران نقد گریز به مجموعه مدیریتی لطمه می زنند

مدیران نقد گریز به مجموعه مدیریتی لطمه می زنند

کرمانشاه - خبرگزاری مهر: شهردار کرمانشاه گفت: صاحب نظران، نخبگان جامعه، صاحبان فکر و اندیشه و حکما و علمای فهیم باید عملکرد مدیران را به بوته نقد بکشند، چرا که مدیران نقد گریز به مجموعه مدیر یتی لطمه می زنند.

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، منوچهر فخری ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: یکی از اصول مدیرت اسلامی، نقدپذیری است و برای التزام به این اصل مهم مدیران باید در پذیرش نقدها مبتنی برعلم، اخلاق، عقلانیت، تواضع به خرج دهند و خود را شجاعانه به تیغ اصلاح نقادیهای خرد ورزانه منتقدین بسپارند، ضریب تحمل خودرا بالا برند و کمال خود را در پذیرفتن انتقادهای علمی جستجو کنند.

 

وی تصریح کرد: نقدهای اصولی، سره از ناسره جدا می کنند و عیوب و محاسن را نشان می دهند، اگر در رهگذر نقدکردن صرفا معایب مطرح و محاسن موضوع مورد نقد به گوش فراموشی سپرده شود، اساساً در اینجا ماهیت نقد زیر سئوال می رود.

 

فخری تصریح کرد: فرد منتقد زمانی می تواند موضوعی را مورد واکاوی علمی قرار دهد که بر روی آن مورد تسلط کافی و وافی داشته باشد و از طرفی در حین طرح انتقاد بایستی همه جوانب امر را لحاظ کند.

 

وی اظهار داشت: نقد باید توأم با اقامه دلیل منطقی باشد،منتقد به فکر ایده و عقیده خویش نباشد، در طرح انتقادهای خود انتقاد شونده را تحقیر و تخریب نکند و به دنبال منافع شخصی یا گروهی خود نباشد و این مهم را بپذیرد که نقدهای وارده او نیز از سوی منتقدین دیگر قابل نقد و بررسی است، چون کارهای بشری دارای نقاط ضعف و نقص هستند.

 

شهردار کرمانشاه خاطرنشان کرد: منتقد باید در طرح انتقاد خود انصاف و عدالت را در قضاوتهایش رعایت نماید و پایبند به معیارهای علمی باشد از ورود به حریم شخصی افراد بپرهیزد و از کلی گویی و حاشیه پردازی دوری کند و از موضوع مورد نقد برداشت درست داشته باشد، بخشهای مختلف آن را مورد تجزیه و تحلیل عالمانه قرار دهد و پس از شناساندن معایب موضوع مورد نقد، برای اصلاح، به ارایه پیشنهادهای سازنده روی بیاورد.

 

فخری در ادامه به مزایا و محاسن نقد اشاره کرد و گفت: شناسایی اشکالات و اشتباهات و ایجاد هوشیاری برای جلوگیری ازتکرار معایب، تقویت نقاط قوت و امحای نقاط ضعف، آشنایی با پیشنهادهای مطروحه و نتیجه گیریها، یادگیری بیشتر، تضمین پختگی طرحها و پروژه ها از جمله خوبیها و محاسن نقد پذیری است.

 

شهردار کرمانشاه افزود: در ادبیات توسعه مقوله پذیرش نقدهای منطقی و علمی، ازجایگاه ویژه ای برخوردار است و انسانهایی که از رشد شخصیتی بالایی برخوردارند خود را در معرض انتقادهای دیگران قرار می دهند و با این کار به ضعفهای خود پی می برند و کمتر به بیراهه می روند و مهمتر اینکه زودتر به خود شناسی و خداشناسی می رسند.

 

فخری افزود: طرح سئوال، انتقاد و ارایه راهکارهای علمی از سوی نخبگان دانشگاهی، صاحبنظران و... بروز تحولاتی عظیم را در جامعه در پی خواهد داشت و بر این اساس ما در شهرداری کرمانشاه دست همه منتقدین را صمیمانه می فشاریم و از انتقادهای علمی و سازنده این عزیزان استقبال می کنیم، چرا که بر این باوریم که موفقیت ما در گرو طرح نقدهای خردورزانه از سوی بزرگان عرصه اندیشه و معرفت و پذیرش آنهاست.

 

شهردار کرمانشاه خاطر نشان کرد: مدیرانی که از انتقادهای سازنده هراس دارند و نقد گریزند در شهرداری جایگاهی ندارند.

کد مطلب 976416

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