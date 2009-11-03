مدیران نقد گریز به مجموعه مدیریتی لطمه می زنند

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، منوچهر فخری ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: یکی از اصول مدیرت اسلامی، نقدپذیری است و برای التزام به این اصل مهم مدیران باید در پذیرش نقدها مبتنی برعلم، اخلاق، عقلانیت، تواضع به خرج دهند و خود را شجاعانه به تیغ اصلاح نقادیهای خرد ورزانه منتقدین بسپارند، ضریب تحمل خودرا بالا برند و کمال خود را در پذیرفتن انتقادهای علمی جستجو کنند.

وی تصریح کرد: نقدهای اصولی، سره از ناسره جدا می کنند و عیوب و محاسن را نشان می دهند، اگر در رهگذر نقدکردن صرفا معایب مطرح و محاسن موضوع مورد نقد به گوش فراموشی سپرده شود، اساساً در اینجا ماهیت نقد زیر سئوال می رود.

فخری تصریح کرد: فرد منتقد زمانی می تواند موضوعی را مورد واکاوی علمی قرار دهد که بر روی آن مورد تسلط کافی و وافی داشته باشد و از طرفی در حین طرح انتقاد بایستی همه جوانب امر را لحاظ کند.

وی اظهار داشت: نقد باید توأم با اقامه دلیل منطقی باشد،منتقد به فکر ایده و عقیده خویش نباشد، در طرح انتقادهای خود انتقاد شونده را تحقیر و تخریب نکند و به دنبال منافع شخصی یا گروهی خود نباشد و این مهم را بپذیرد که نقدهای وارده او نیز از سوی منتقدین دیگر قابل نقد و بررسی است، چون کارهای بشری دارای نقاط ضعف و نقص هستند.

شهردار کرمانشاه خاطرنشان کرد: منتقد باید در طرح انتقاد خود انصاف و عدالت را در قضاوتهایش رعایت نماید و پایبند به معیارهای علمی باشد از ورود به حریم شخصی افراد بپرهیزد و از کلی گویی و حاشیه پردازی دوری کند و از موضوع مورد نقد برداشت درست داشته باشد، بخشهای مختلف آن را مورد تجزیه و تحلیل عالمانه قرار دهد و پس از شناساندن معایب موضوع مورد نقد، برای اصلاح، به ارایه پیشنهادهای سازنده روی بیاورد.

فخری در ادامه به مزایا و محاسن نقد اشاره کرد و گفت: شناسایی اشکالات و اشتباهات و ایجاد هوشیاری برای جلوگیری ازتکرار معایب، تقویت نقاط قوت و امحای نقاط ضعف، آشنایی با پیشنهادهای مطروحه و نتیجه گیریها، یادگیری بیشتر، تضمین پختگی طرحها و پروژه ها از جمله خوبیها و محاسن نقد پذیری است.

شهردار کرمانشاه افزود: در ادبیات توسعه مقوله پذیرش نقدهای منطقی و علمی، ازجایگاه ویژه ای برخوردار است و انسانهایی که از رشد شخصیتی بالایی برخوردارند خود را در معرض انتقادهای دیگران قرار می دهند و با این کار به ضعفهای خود پی می برند و کمتر به بیراهه می روند و مهمتر اینکه زودتر به خود شناسی و خداشناسی می رسند.

فخری افزود: طرح سئوال، انتقاد و ارایه راهکارهای علمی از سوی نخبگان دانشگاهی، صاحبنظران و... بروز تحولاتی عظیم را در جامعه در پی خواهد داشت و بر این اساس ما در شهرداری کرمانشاه دست همه منتقدین را صمیمانه می فشاریم و از انتقادهای علمی و سازنده این عزیزان استقبال می کنیم، چرا که بر این باوریم که موفقیت ما در گرو طرح نقدهای خردورزانه از سوی بزرگان عرصه اندیشه و معرفت و پذیرش آنهاست.

شهردار کرمانشاه خاطر نشان کرد: مدیرانی که از انتقادهای سازنده هراس دارند و نقد گریزند در شهرداری جایگاهی ندارند.