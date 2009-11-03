مرکل در کنگره آمریکا درباره ایران و افغانستان سخنرانی می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، "آنگلا مرکل" پیش از سخنرانی خود در کنگره آمریکا با "باراک اوباما" رئیس جمهوری آمریکا گفتگو می کند.

بر اساس این گزارش سخنرانی مرکل در کنگره آمریکا تقریبا پس از دو دهه از فروپاشی دیوار برلین انجام می شود.

"الریش ویلهلم" سخنگوی مرکل گفت: انتظار می رود که صدراعظم آلمان در این سخنرانی درباره موضوعات مهمی همچون ایران، افغانستان، استانداردهای بازارهای اقتصادی و تغییرات آب و هوایی گفتگو کند.

بر اساس این گزارش این سفر به دعوت "نانسی پلوسی" رئیس کنگره آمریکا انجام شده است و سخنگوی دولت آلمان پیشتر از سخنرانی مرکل در کنگره آمریکا در روز سوم نوامبر (12 آبان ماه) خبر داده بود.