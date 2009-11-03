کنسرت یادبود مشکاتیان در تالار وحدت

به گزارش خبرنگار مهر در بخش اول این برنامه سیامک آقایی به تکنوازی سنتور خواهد پرداخت و در بخش دوم سالار عقیلی و پدرام خاور زمینی (تمبک) برای اجرای تصنیفها، آقایی را همراهی خواهند کرد.
آقایی در باره این همکاری سه نفره میگوید: به یاد دارم که استاد مشکاتیان اشاره میکرد که کیفیت گروه نوازیها پایین آمده است و اینکه تعداد زیادی نوازنده روی صحنه میروند تا سطح پایین سلیقه مخاطبان را تامین کنند.
آقایی در ادامه افزود: اساتید ما پیش از همه تکنوازان خوبی بودهاند که بعد میتوانستند این توانایی را در هنگام گروه نوازی هم به کار بگیرند. اما مدتهاست که یکی از اصول موسیقی ما یعنی تکنوازی و تواناییهای فردی به فراموشی سپرده شده است . میبینیم که اساتید با گروههای حداقل پنج نفری یا گروههای بزرگ رویصحنه میروند اما در این اجراهای کوچک نوازنده نمیتواند خود را پشت گروه یا خواننده پنهان کند همانطور که خواننده هم دیگر نمیتواند چنین کند.
او در باره دلایل برگزاری این کنسرت میگوید : با تشویق های آقای مشکاتیان ابتدا قرار بود این برنامه در اردیبهشت ماه و با فرم دیگری برگزار شود که امکان آن فراهم نشد و تصمیم گرفتیم در مرداد ماه این برنامه را برگزار کنیم که آن زمان هم شرایط جامعه برای برگزاری کنسرت مناسب نبود.
برنامه گروه« گوشه» در روزهای 21 و 22 آبان ماه جاری ،ساعت 18:30 در تالار وحدت برگزار خواهد شد.
سیامک آقایی ، سالار عقیلی و پدرام خاور زمینی در روزهای 21 و22 آبان ماه در تالار وحدت و به یاد پرویز مشکاتیان روی صحنه خواهند رفت.
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