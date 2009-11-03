افتتاح مرکز احیای گونه کمیاب جبیر در طبس/ میزبانی قوچها از میهمانان

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، معاون محیط طبیعی اداره کل حفاظت محیط زیست استان یزد در مراسم افتتاح این مرکز ایران را از لحاظ تنوع زیستی پنجمین کشور دنیا اعلام کرد و افزود: بسیاری از کشورهای پیشرفته از اکوتوریسم درآمد بسیار کلانی کسب می‌ کنند که البته این امکان در کشور ما به ویژه در مناطقی همچون نایبندان طبس وجود دارد.

حسن اکبری اظهار داشت: منطقه نایبندان طبس یکی از مناطق بکر و مستعد برای نگهداری از گونه های در معرض خطر حیوانات از جمله جبیر به شمار می رود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود بر فرهنگ سازی و ارائه آموزشهای لازم به اقشار مختلف مردم در راستای نگهداری از محیط زیست به ویژه حیوانات تاکید کرد.

فرماندار طبس نیز در این مراسم ضمن تقدیر از تمامی زحمت‌ کشان اداره محیط زیست طبس همچنین مدیرکل حفاظت از محیط زیست استان یزد برای توجه ویژه به طبس، خواستار تداوم مساعدت مسئولان مربوطه استانی به جهت مقتضیات خاص پناهگاه حیات وحش نایبندان طبس شد.

مهدی کیانی ‌مقدم همچنین زحمات محیط‌بانان در جهت حفظ محیط زیست را قابل تقدیر دانست و افزود: به محیط‌ بانان کمتر توجه شده و معمولا این افراد مورد غفلت قرار می ‌گیرند.

همراهی قوچ با میهمانان افتتاحیه سایت

وی ضمن تقدیر تلاش‌ های شبانه‌ روزی محیط‌ بانان، خاطرنشان کرد: اگر مشارکت و حمایت‌ های مردمی نباشد، مسلم است که محیط ‌بانان به‌ تنهایی توانایی حفاظت از گستره عظیم و پهناور پناهگاه حیات وحش نایبندان طبس را ندارند.

امکانات محیط بانی طبس متناسب با وسعت مناطق حفاظت شده نیست

فرماندار طبس عنوان کرد: امکاناتی که شهرستان طبس در زمینه حفاظت از محیط زیست دارد، متناسب با وسعت شهرستان و مناطق مورد محافظت نیست.

وی اظهار امیدواری کرد: با انجام اقدامات و خدمات شایسته همچون گسترش تشکل‌ های زیست محیطی و افزایش مشارکت مردم بتوان کمبودها را جبران کرد.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان طبس نیز در این مراسم با تشریح مرکز احیای جبیر پناهگاه حیات وحش نایبندان طبس افزود: این مرکز با اعتباری معادل 840 میلیون ریال در منطقه آبنار پناهگاه حیات وحش نایبندان احداث شده که با انتقال تعداد هفت راس جبیر با ترکیب جنسی پنج راس ماده و دو راس نر از پناهگاه حیات وحش شیراحمد سبزوار آماده بهره ‌برداری شده است.

10 راس جبیر در پناهگاه نایبندان طبس نگهداری می شوند

بهمن نجفی اظهار داشت: با زایمان تعداد سه راس جبیر که در زمان حمل آبستن بوده ‌اند، تعداد جبیرها به 10 راس افزایش یافته است.

وی خاطرنشان کرد: برای احداث این مرکز، زمینی به مساحت شش هزار متر مربع فنس کشی شده که طی آن سه هزار متر طولی با پایه‌های چهار متری و ارتفاع دو متر فنس کشی شده که این کار در طول چهار ماه انجام شده است.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست طبس بیان داشت: ویژگی جالب‌ توجه این مرکز، مناسب بودن آن برای زیست قوچ و میش، و کل و بز است که به همین دلیل دو راس قوچ و میش که مادرهای آنها در اوایل زندگی توسط شکارچیان شکار شده و با شیشه شیر خورده‌ اند و اکنون به سن 1.5 تا 2.5 سال رسیده‌ اند در همین سایت زیست می‌ کنند.

نجفی ادامه داد: این مرکز می ‌تواند برای انجام تحقیقات مختلف و همچنین بازدیدهای طبیعت گردی و گردشگری مورد استفاده قرار گیرد.

وی اظهار داشت: پناهگاه حیات وحش نایبندان بزرگترین و بکرترین پناهگاه حیات وحش کشور است که دارای تنوع زیستی قابل توجهی است.

نجفی افزود: یوزپلنگ، پلنگ، جبیر، کاراکال، شاه‌ روباه، گربه وحشی، کل و بز، قوچ و میش، زاغ بورکویری، هوبره، پرندگان شکاری، کوکر گندمی و شکم ‌سیاه و خزندگان و جوندگان متنوعی از جمله جانوران این بزرگ عرصه زیستی کشور هستند.

پناهگاه حیات وحش نایبندان طبس کمترین تعارضات صنعتی و دامی کشور را دارد

وی ویژگی خاص پناهگاه حیات وحش نایبندان را علاوه بر بزرگترین بودن، داشتن کمترین تعارضات صنعتی، معدنی و دامی دانست.

وی گفت: طرح رهاسازی گورخر در طبیعت واجد شرایط این زیستگاه مستعد در دست بررسی است که پناهگاه بزرگ حیات وحش نایبندان تا حدود 30 سال قبل دارای گورخر بوده که امید است این حلقه از زنجیره حیات در آینده‌ای نه چندان دور در یکی از زیستگاه ‌های مهم و اصلی‌ خود در ایران دوباره احیا شود تا معنای رباط گور طبس بی وجه تسمیه نباشد.

هر 250 هزار هکتار منطقه حفاظت شده در طبس تنها یک محیط بان دارد

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان طبس از مشکلات موجود به کمبود نیروی انسانی اشاره کرد و افزود: به طور استاندارد برای هر پنج هزار هکتار اراضی حفاظت شده یک مامور مورد نیاز است در حالی که در طبس برای هر 250 هزار هکتار یک مامور وجود دارد.

وی ضمن تشکر از امام جمعه، فرماندار، اداره منابع طبیعی، شرکت معادن زغال سنگ پروده، آموزش و پرورش و نیروی انتظامی شهرستان طبس و همچنین کانون هم‌ اندیشان سبزگستر و شورای اسلامی روستای نایبند که در تشویق و ترغیب مردم نقش قابل توجهی دارند، به ارائه خلاصه‌ ای از عملکرد اداره محیط زیست طبس در یک سال گذشته پرداخت.

طرح جامع مناطق مدیریت استان یزد از مصوبات سفر اول رئیس جمهور به یزد هنوز اجرایی نشده است

وی همچنین اظهار داشت: در سفر اول هیئت دولت به استان یزد یکی از مصوبات، انجام مطالعه طرح جامع مناطق تحت مدیریت استان یزد از جمله نایبند طبس بوده که تاکنون اجرا نشده است.

وی گفت: براساس این طرح مناطق حساس، تحقیقاتی و گردشگری از یکدیگر جدا می‌ شود.

نجفی از سازمان مرکزی محیط زیست و اداره‌کل حفاظت محیط زیست استان یزد خواست: با توجه به اینکه پناهگاه حیات وحش نایبندان طبس بزرگترین پناهگاه حیات وحش کشور است این طرح را در اولویت قرار دهند.

هزینه راه‌ اندازی این مرکز از محل اعتبارات سفر اول رئیس جمهور به استان یزد تامین شده که به مناسبت روز محیط‌ بان با حضور امام جمعه، فرماندار و جمعی از مسئولان طبس همچنین معاون اداره کل حفاظت محیط زیست استان یزد به طور رسمی افتتاح شد.