آی- فن مشکل ترس از پرواز را حل می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، خطوط هوایی "ویرجین آتلانیک ایر ویز" یک برنامه جانبی جدیدی را با عنوان "پرواز بدون ترس" (Flying Without Fear) ارائه کرده است که بسیار موفق عمل کرده و می تواند در بیش از 98 درصد از موارد، مشکل ترس را برطرف کند.

این برنامه جانبی شامل یک منبع اطلاعاتی، بازی و ایده های دیگری است که روی آی- فن و آی- پاد لمسی اپل قابل اجرا هستند.

این شرکت هواپیمایی اظهار داشت که این برنامه جانبی برای کسانی طراحی شده است که ترس از پرواز دارند و احساس می کنند که هواپیما یک پدیده ترسناک است. این افراد از صداهای داخل هواپیما رنج می برند و به دلیل استرس بالا کنترل خود را از دست می دهند.

براساس گزارش رویترز، در این خصوص ریچارد برانسون، رئیس و بنیانگذار شرکت هواپیمایی ویرجین آتلانتیک اظهار داشت: "این اولین نرم افرار ما برای آی- فن است. در حال حاضر میلیونها نفر در سراسر دنیا از این تلفن همراه استفاده می کنند و بنابراین این فناوری در دسترس می تواند به کاربرد بهتر این برنامه جانبی کمک کند."

اطلاعات آماری نشان می دهد که یک سوم بزرگسالان از بیماری ترس از پرواز رنج می برند.