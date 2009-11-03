به گزارش خبرگزاری مهر، تدوین همزمان این پروژه تاریخی مذهبی را حسن ایوبی بر عهده دارد. "ناسپاس" در زمان حضرت موسی (ع) می‌گذرد. عامیل و آشل دو پسرعمو خواهان ازدواج با آنائل هستند. اما وقوع یک رخداد غیر منتظره آرامش و آسایش قبایل و طوایف قوم یهود را برهم می‌زند.

کشف حقیقت و جلوگیری از بحران بیشتر دغدغه اصلی خانواده‌های عامیل و آشل است که با هدایت حضرت موسی (ع) موقعیت ماجرا روایتی دیگر به خود می‌گیرد. الناز شاکردوست بازیگر نقش آنائل و حسین اکبرزاده و اصغر هاشمی نویسندگان این فیلم هستند که محصول شبکه جهانی سحر با مشارکت بخش خصوصی است.

عوامل تولید "ناسپاس" عبارتند از مدیر فیلمبرداری: سیدمحسن جاهد، مدیر تولید: بهمن گودرزی، صدابردار: محمد شاهوردی، طراح صحنه و لباس: حسن هدایت، طراح گریم: محسن بابایی، صداگذار: محمود موسوی‌نژاد، فیلمبردار:حسن سلیمان میگونی، برنامه‌ریز: علیرضا سلمان نصر، طراح جلوه‌های بصری: امیررضا معتمدی، دستیار کارگردان: ولی اویسی. منشی صحنه: آزاده زارعی.

مدیر تدارکات: یدالله زبردست، دستیار فیلمبردار: جلال عالی‌فکر، عکاس: لیلا خوشکنار، دستیار تهیه و هماهنگی:علی احسانی، خیاط: داود کیا، روابط عمومی: محسن سلیمانی فاخر، بازیگران: پوریا پورسرخ، نیما شاهرخشاهی، محمدعلی ساربان، مجید عبدالعظمی، مجید واشقانی، خسرو دستگیر، بابک والی، زویا خلیل‌آذر، علی فرود، آویشن بیکایی، مونا بیگی، سیروس صابر و لاله کریمی.