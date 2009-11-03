  1. هنر
  2. سینمای ایران
۱۲ آبان ۱۳۸۸، ۱۴:۴۹

ویلسن بار دیگر در یک انیمیشن صداپیشگی می‌کند

استودیو فوکس به زودی تولید فیلم سینمایی انیمیشن ـ زنده "مارمادوک" را با صداپیشگی اوون ویلسن آغاز می‌کند.

به گزارش خبرنگار مهر، این فیلم اقتباسی است از یک کتاب موفق داستانی مصور به همین نام و داستان سگ یک خانواده آمریکایی را بازگو می‌کند که هر جا پا می‌گذارد دردسرهایی می‌آفریند. جودی گریر، لی پیس و ویلیام اچ میسی در این فیلم بازی می‌کنند و فرگی، اما استن، جرج لوپز، استیو کوگان و مارلون وایانز صداپیشگان آن هستند.

تام دی کارگردانی این کمدی خانوادگی را بر عهده خواهد گرفت. آخرین خبر درباره این پروژه ترکیبی زنده انیمیشنی اینکه اوون ویلسن بازیگر انگلیسی سینمای هالیوود که چندی پیش در انیمیشن "آقای فوکس شگفت‌انگیز" صداپیشگی کرده بود، به فهرست صداپیشگان "مارمادوک" اضافه شده است.

کد مطلب 976454

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها