به گزارش خبرنگار مهر، این فیلم اقتباسی است از یک کتاب موفق داستانی مصور به همین نام و داستان سگ یک خانواده آمریکایی را بازگو میکند که هر جا پا میگذارد دردسرهایی میآفریند. جودی گریر، لی پیس و ویلیام اچ میسی در این فیلم بازی میکنند و فرگی، اما استن، جرج لوپز، استیو کوگان و مارلون وایانز صداپیشگان آن هستند.
تام دی کارگردانی این کمدی خانوادگی را بر عهده خواهد گرفت. آخرین خبر درباره این پروژه ترکیبی زنده انیمیشنی اینکه اوون ویلسن بازیگر انگلیسی سینمای هالیوود که چندی پیش در انیمیشن "آقای فوکس شگفتانگیز" صداپیشگی کرده بود، به فهرست صداپیشگان "مارمادوک" اضافه شده است.
نظر شما