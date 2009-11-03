هر گونه توافق ناعادلانه در مسئله کرکوک وتو می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه الصباح عراق، "طارق الهاشمی" با اشاره به اختیارات قانون اساسی که به ریاست جمهوری داده شده است، اظهار داشت: در صورتی که اعراب، ترکمن ها و کردهای ساکن کرکوک با توافقات صورت گرفته در مسئله کرکوک موافق نباشند، دست به وتوی این توافقات خواهیم زد.

وی تاکید: هر گونه توافقی در مسئله کرکوک باید رضایت همه طرف ها را در پی داشته باشد.

معاون ریاست جمهوری عراق با ابراز نگرانی از تداوم گره پارلمانی کرکوک، افزود: همچنان امیدواریم این مسئله با راه حل توافقی بطور نهایی حل شود.

این در حالیست که پارلمان عراق امروز برای نهمین بار قانون انتخابات را بررسی خواهد کرد.

پیش از این تحلیلگران درباره اثرات منفی تعویق در تصویب قانون انتخابات عراق بر اوضاع امنیتی و احتمال تاخیر در برگزاری انتخابات پارلمانی 2010 هشدار داده بودند.