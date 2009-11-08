۱۷ آبان ۱۳۸۸، ۹:۵۳

تحولات اقتصادی ایران

جلد دوم کتاب" تحولات اقتصادی ایران" تألیف دکتر حسین صادقی و دکتر علی قنبری از سوی انتشارات سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها منتشر شده است.

خبرگزاری مهر-گروه اقتصادی: رشد و توسعه اقتصادی هر جامعه به عوامل و نهادهای متعددی وابسته است . یکی از این عوامل سرمایه یا موجودی سرمایه است چنانکه کمترمطالعه ای در زمینه اقتصاد کلان ، از مقدارمتغیر موجودی سرمایه بی نیاز است .

سرمایه در اصطلاح اقتصادی معرف مجموعه ای از اجزای مختلف چون انواع ماشین آلات، ابزار، کارخانه ها، ساختمانها و موجودی انبار است و از این رو مشخص کردن مقدار فیزیکی موجودی کالاهای سرمایه ای به طور عملی امکانپذیر نیست و بدین دلیل معمولاً ارزش پولی آنها را در نظر می گیرند.

در بسیاری از نظریه های رشد اقتصادی، سرمایه فیزیکی به عنوان عامل اصلی و موتور محرک رشد اقتصادی در نظر گرفته می شد، اما به تدریج با تکامل این نظریه ها، نظریه های رشد اقتصادی سرمایه فیزیکی محور، با نقدهایی مواجه و نظریه های جدید رشد اقتصادی مطرح شد .

اقتصاددانان امروزه علاوه بر سرمایه فیزیکی سرمایه های جدیدی مانند سرمایه انسانی و سرمایه طبیعی و اخیراً سرمایه اجتماعی را جزو سرمایه های اقتصادی معرفی می کنند. هر یک از این سرمایه ها در رشد اقتصادی تأثیر مهم و قابل توجهی دارند اما در این میان سرمایه های انسانی و اجتماعی شرایط و ویژگی خاصی دارند.  

این کتاب در 11 فصل تدوین شده است. سرمایه اجتماعی، محیط زیست و توسعه پایدار، اقتصاد غیر رسمی، سیاستهای رشد و توسعه اقتصادی، جهانی شدن، ساختار بازارها در اقتصاد ایران، فرار نخبگان، اقتصاد سیاسی، فقر، عدالت اجتماعی و توزیع درآمد، توسعه انسانی در ایران. 

در آخر هر فصل هم خلاصه فصل و پرسشها و منابع مربوط به آن فصل آورده شده است. پیوستهای مربوط به آن فصل هم در بعضی از فصلها ذکر شده است.

