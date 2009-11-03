هیچ مشکلی در حوزه اجرایی حج با عربستان وجود ندارد

مسعود مجردی در گفتگو با خبرنگار اعزامی مهر به مدینه منوره گفت: در حوزه اجرایی حج و برنامه ریزی برای رفاه حال زائران و حل مشکلات پیش آمده بین ایران و عربستان همکاری و هماهنگی بسیار خوبی حاکم است و علی رغم خواسته دشمنان اسلام هیچ مشکلی وجود ندارد.

وی با اشاره به بروز برخی از مشکلات پیش بینی نشده تاخیر پروازها را مربوط به برنامه ریزی هواپییمایی جمهوری اسلامی دانست و گفت: عربستان در ارتباط با پروازها همکاری خوبی داشته و در صورت انجام به موقع پروازها از ایران بر اساس جدول مورد توافق هیچ مشکلی ایجاد نخواهد نکرد.

رئیس ستاد مدینه منوره مستقر در بعثه مقام رهبری افزود: تاخیر پروازها مربوط به کشور ایران است و اگر روند تاخیرها به همین شکل ادامه یابد علاوه بر نارضایتی زائران و افزایش طول سفر وارد شدن خسارات دیگر را نیز به همراه خواهد داشت و این علاوه بر تاثیر منفی است که بر کلیه پروازهای بعدی زائران وارد می شود.

مجردی یادآور شد: زائرانی که 12 ساعت دیرتر وارد عربستان شوند خروج آنها نیز 12 ساعت دیرتر انجام می شود.

مسئول ستاد مدینه تاکید کرد: عذرخواهی هواپیمایی جمهوری اسلامی مشکلی را حل نمی کند و برای جلوگیری از این تاخیرها و ناهماهنگیها باید برنامه‌ای دقیق پیش بینی شود.

وی با اشاره به جدا بودن حوزه اجرا از برخی نظرات افراطی در عربستان اظهار داشت: به واسطه فرود دو پرواز همزمان از ترکیه و اندونزی و ازدحام جمعیت در خروجی فرودگاه مدینه مسافران یکی از پیش پروازهای ایران مدتی را در هواپیما منتظر ماندند که با تماس تلفنی مسئولان ایرانی مدیرکل حج مدینه شخصا در فرودگاه حاضر و از مسافران عذرخواهی و دلجویی کرد .

مجردی با اشاره به همزمانی برخی پروازها با انجام فریضه نماز مسافران گفت: چینش فهرست پروازی براساس زمان اعلام شده از سوی عربستان انجام می گیرد که با این حال در برخی موارد تذکراتی را در این ارتباط به سازمان ارایه داده‌ایم.

وی مدت زمان تاخیرهای پرواز نخست روز یکشنبه از تهران را با 3 ساعت و از اصفهان با 2 ساعت اعلام کرد و گفت: متاسفانه پرواز کاروان حجاج از شهر تبریز که باید ساعت 30/8 صبح به مدینه می‌رسید به دلیل نقص فنی هواپیمایی 747 و ماندن در مدینه جهت تعمیر ، با 9 ساعت تاخیر انجام شد.

رئیس ستاد مدینه منوره مستقر در بعثه مقام رهبری معطلی مسافران در صفهای انگشت نگاری و چهره نگاری در روزهای نخست را به دلیل کندی و بی تجربه بودن سربازان سعودی در چهره نگاری و انگشت نگاری اعلام و به توافق ایران و عربستان مبنی بر عدم چهره نگاری و انگشت نگاری از زنان ایرانی اشاره و خاطرنشان کرد: در حال حاضر جمعیت اعزامی یک هواپیمایی 747 در مدت 2 ساعت ترخیص می شوند و این نشانه سرعت عمل در چهره نگاری و انگشت نگاری ماموران سعودی است.

مجردی با اشاره به آغاز رسمی برنامه سفر زائران ایرانی در روز دوشنبه 11 آبان ماه اعلام کرد: گروههای پیش پرواز در گروههای کارگزاران و مدیران حج از چند روز گذشته تا کنون وارد عربستان شده و مقدمات رفاه حال زائران خانه خدا را فراهم کرده‌اند.

وی افزود: نخستین طبخ رسمی ما در آشپزخانه‌های مرکزی مدینه صبح دوشنبه انجام گرفت.

رئیس ستاد مدینه منوره مستقر در بعثه مقام رهبری با اشاره به وجود برخی مشکلات و نقایص اظهار امیدواری کرد تا به مرور و با نظارت دقیق و بررسی وضعیت موجود ، کلیه نقایص و کاستی ها مرتفع شود.