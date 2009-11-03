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۱۲ آبان ۱۳۸۸، ۱۵:۰۳

هروله عشق (13)/

حجاج ایرانی امروز با 12 پرواز وارد مدینه می شوند

حجاج ایرانی امروز با 12 پرواز وارد مدینه می شوند

دوازده پرواز روز سه شنبه دوازدهم آبان زایران ایرانی را از شهرهای مختلف کشورمان به فرودگاه مدینه می رسانند.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به مدینه منوره ، ورود این پرواز ها بر اساس جدول تعیین شده از ساعت 3 بامداد سه شنبه از شهرهای تهران، تبریز، اصفهان، رشت، مشهد آغاز خواهد شد و تا ساعت 24 ادامه خواهد داشت.

از مجموع این پروازها سه پرواز از تهران، سه پرواز از اصفهان، سه پرواز از مشهد، دو پرواز از تبریز و یک پرواز از شهر رشت عازم مدینه خواهند شد.

ستاد حج و زیارت در مدینه منوره اعلام کرد در این پروازها 4569 زائر در قالب 55 کاروان وارد مدینه منوره خواهند شد.
همچنین از مجموع این زائران 1080 نفر از تهران، 1369نفر از اصفهان، 1208 نفر از مشهد، 665 نفر از تبریز، و247 نفر از رشت هستند.

 تا اواخر وقت امروز سه شنبه نیز بالغ بر چهار هزار زائر در قالب 50 کاروان با 10 پرواز از شهرهای تبریز، اصفهان، مشهد و تهران وارد مدینه می شوند.

امسال 60 هزار زائر ایرانی به حج مشرف خواهند شد که 45 هزار نفر آنان مدینه اول هستند و پیش از اعمال حج  برای زیارت حرم نبوی و بقیع متبرک ودیگر اماکن اسلامی یادآور دوران صدر اسلام  وارد مدینه منوره می شوند.

کد مطلب 976469

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