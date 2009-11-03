  1. سیاست
  2. سایر
۱۲ آبان ۱۳۸۸، ۱۷:۰۴

بیانیه نیروی دریایی سپاه :

مبارزه با شیطان بزرگ شعار ماندگار پیروان راه خمینی(ره) تا انقلاب مهدی (عج) است

مبارزه با شیطان بزرگ شعار ماندگار پیروان راه خمینی(ره) تا انقلاب مهدی (عج) است

نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با انتشار بیانیه ای ضمن گرامیداشت یوم الله 13 آبان روز ملی مبارزه با استکبار جهانی و روز دانش آموز، از آحاد ملت بزرگ ایران اسلامی به خصوص دانش آموزان ودانشجویان دعوت کرد با حضور گسترده در آیین های بزرگداشت این حماسه جاوید، توطئه های دشمنان اسلام و انقلاب را خنثی نمایند.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این بیانیه آمده است: تبعید حضرت امام خمینی (ره) در سال 1342 به ترکیه، حماسه آفرینی و شهادت دانش آموزان و دانشجویان در سال 1357 و تسخیر لانه جاسوسی آمریکا در سال 1358 هر یک به تنهایی سرفصل مهم و سرنوشت سازی در تاریخ انقلاب اسلامی و مبارزات ملت شریف ایران با استکبار جهانی و آمریکا خونخوار است.

در بخش دیگری از این بیانیه آمده است: با توجه به حساسیت شرایط کنونی تهدیدات وتوطئه های استکبار جهانی علیه انقلاب اسلامی و یاوه گویی های آنها به سرکردگی آمریکای جنایتکار حضور حماسی و همیشه تاریخ ساز مردم قهرمان ایران، دانشجویان و دانش آموزان بیدار ایران اسلامی مشت محکمی بر دهان آنان خواهد بود.

در ادامه این بیانیه با اشاره به ضرورت حضور چشمگیر جوانان و نوجوانان در مراسم 13 آبان آمده است: ما حضور حماسی و سازنده نوجوانان و جوانان غیور این مرز  و بوم را در عرصه های دفاع، سازندگی، علم و فرهنگ پاس می داریم و آن را نشانه درک صحیح سیاسی وانقلابی پیرامون ولایت می دانیم.

در پایان این اطلاعیه آمده است: دریادلان نیروی دریایی سپاه همگام با خیل مردم مومن و انقلابی در آیین های گرامیداشت یوم الله 13 آبان شرکت نموده و با فریاد مرگ بر آمریکا ضمن برائت از استکبار جهانی، سیاست های توسعه طلبانه و جنگ افروزانه سردمداران کاخ سفید و صهیونیسم بین المللی را محکوم نموده و به برخی مزدوران داخلی و غافلان که توهم حذف شعار همیشگی برائت از استکبار را در سر می پرورانند گوشزد می کنند مبارزه با استکبار جهانی و شیطان بزرگ شعار ماندگار پیروان راه خمینی کبیر (ره) تا انقلاب حضرت مهدی (عج) خواهد ماند.

کد مطلب 976476

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه