مبارزه با شیطان بزرگ شعار ماندگار پیروان راه خمینی(ره) تا انقلاب مهدی (عج) است

به گزارش خبرگزاری مهر، در این بیانیه آمده است: تبعید حضرت امام خمینی (ره) در سال 1342 به ترکیه، حماسه آفرینی و شهادت دانش آموزان و دانشجویان در سال 1357 و تسخیر لانه جاسوسی آمریکا در سال 1358 هر یک به تنهایی سرفصل مهم و سرنوشت سازی در تاریخ انقلاب اسلامی و مبارزات ملت شریف ایران با استکبار جهانی و آمریکا خونخوار است.

در بخش دیگری از این بیانیه آمده است: با توجه به حساسیت شرایط کنونی تهدیدات وتوطئه های استکبار جهانی علیه انقلاب اسلامی و یاوه گویی های آنها به سرکردگی آمریکای جنایتکار حضور حماسی و همیشه تاریخ ساز مردم قهرمان ایران، دانشجویان و دانش آموزان بیدار ایران اسلامی مشت محکمی بر دهان آنان خواهد بود.

در ادامه این بیانیه با اشاره به ضرورت حضور چشمگیر جوانان و نوجوانان در مراسم 13 آبان آمده است: ما حضور حماسی و سازنده نوجوانان و جوانان غیور این مرز و بوم را در عرصه های دفاع، سازندگی، علم و فرهنگ پاس می داریم و آن را نشانه درک صحیح سیاسی وانقلابی پیرامون ولایت می دانیم.

در پایان این اطلاعیه آمده است: دریادلان نیروی دریایی سپاه همگام با خیل مردم مومن و انقلابی در آیین های گرامیداشت یوم الله 13 آبان شرکت نموده و با فریاد مرگ بر آمریکا ضمن برائت از استکبار جهانی، سیاست های توسعه طلبانه و جنگ افروزانه سردمداران کاخ سفید و صهیونیسم بین المللی را محکوم نموده و به برخی مزدوران داخلی و غافلان که توهم حذف شعار همیشگی برائت از استکبار را در سر می پرورانند گوشزد می کنند مبارزه با استکبار جهانی و شیطان بزرگ شعار ماندگار پیروان راه خمینی کبیر (ره) تا انقلاب حضرت مهدی (عج) خواهد ماند.