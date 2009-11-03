به گزارش خبرگزاری مهر، کتابخانه بخش خاورمیانه دانشگاه «هاله» آلمان که بزرگترین مخازن کتب شرقشناسی در کشور آلمان را دارا است، در برگیرنده 130 هزار جلد کتب مختلف پیرامون کشورهای حوزه خاورمیانه است که از سال 2000 میلادی سالانه ده هزار جلد به شمار کتب این کتابخانه افزوده می‌شود.

از نکات بارز این کتابخانه اهمیت این بخش برای پژوهشگران و محققان اسلامشناس و شرقشناس حوزه کشورهای آلمانی زبان است.

بخش ایرانشناسی کتابخانه‌ی دانشگاه «هاله» که بر عهده دکتر امیر ارجمند است، شامل منابع مربوط به تاریخ و فرهنگ جوامع اسلامی و سایر جوامع واقع در منطقه‌ خاورمیانه است .

در این بخش علاوه بر کتب، مطبوعات و حتی وسایل ارتباطی به صورت لوح الکترونیکی که اطلاعات مورد نیاز را در اختیار محققان آلمان قرار می‌دهد، گرد‌آوری شده است.