دومین همایش ملی آسیبهای پنهان در سنندج برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، حمید رضا مجردی ظهر سه شنبه در جلسه هماهنگی دستگاه های فرهنگی استان اظهار داشت: دومین همایش ملی آسیب های پنهان با رویکرد آسیب شناسی معضلات و نارسایی های اجتماعی در سنندج برگزار می شود.

وی خاطرنشان کرد: جهاد دانشگاهی استان کردستان با همکاری سایر دستگاه ها و سازمان های فرهنگی و اجتماعی استان اردیبهشت ماه سال جاری اقدام به برگزاری اولین همایش ملی آسیب های پنهان نمود که مورد استقبال فراوانی قرار گرفت.

رئیس جهاد دانشگاهی استان کردستان بیان داشت: با توجه به استقبال گسترده در زمنیه آسیب های اجتماعی جامعه و خواست و اراده جمعی بوجود آمده در این زمینه اردیبهشت ماه سال آینده دومین همایش ملی آسیب های پنهان در استان برگزار خواهد شد.

مجردی عنوان کرد: بدون تردید پرداختن به معضلات اجتماعی جامعه یکی از برنامه هایی است که همواره در دستور کار معاونت فرهنگی جهاد دانشگاهی قرارداشته است .

وی افزود: در اجرای دومین همایش آسیب های پنهان تلاش خواهد شد که سطح کیفی برگزاری همایش با توجه به تجارب بدست آمده به نحو چشم گیری افزایش یابد .

رئیس جهاد دانشگاهی استان کردستان یادآور شد: این همایش با محوریت معضلات اجتماعی استان برگزار خواهد شد و بزودی نشانی سایت و فراخوان آن در اختیار پژوشگران علاقمند به حوزه امور اجتماعی و فرهنگی قرار خواهد گرفت .

مجردی در پایان اظهار امیدواری کرد: با توجه به مساعدت و همکاری دستگاههای فرهنگی استان دومین همایش ملی آسیبهای پنهان با سطح کیفی مناسبی برگزار شود.