رسانه ملی انتقال پایتخت را کارشناسی کند/ زلزله دلیل اصلی انتقال پایتخت

محمد هاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به مصوبه مجمع مبنی برانتقال پایتخت سیاسی کشور، اظهار داشت: بحث بر سر کاهش جاذبه های تهران است بطوری که تعادل جاذبه ها در سراسر کشور به یک میزان برقرار شود و از تمرکز جمعیت در یک نقطه جلوگیری شود.

وی در ادامه با بیان اینکه انتقال پایتخت اقتصادی بدلیل وابسته بودن اقتصاد کشور به بخش خصوصی دشوار است، گفت: انتقال پایتخت سیاسی در دنیا مرسوم بوده است که بعنوان مثال می توان به عربستان اشاره نمود که پایتخت خود را از جده به ریاض منتقل کرد و یا پاکستان که پایتخت خود را از لاهور به اسلام آباد انتقال داد.

این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: وقتی پایتخت سیاسی منتقل شود به تبع آن جاذبه های دیگری از جمله جاذبه های فرهنگی هم با آن منتقل می شود. وی با بیان اینکه تجربه کشورهای دیگر نشان داده که انتقال پایتخت عملی امکانپذیر است، گفت: همانطور که هرچیزی هزینه بر است این جابجایی پایتخت هم هزینه های خود را در بر خواهد داشت.

هاشمی با اشاره به یکی از دلائل اصلی جابجایی پایتخت، عنوان کرد: زلزله خیز بودن تهران واخطار پی در پی کارشناسان و گروه های تخصصی نیز یکی از دلائل اصلی انتقال پایتخت بوده است، زیرا تهران بر روی گسلهای زیادی قرار گرفته است.

وی درباره اینکه مصوبه مجمع ادامه موضوع مطرح بودن سمنان بعنوان پایتخت کشور است، افزود: موضوع انتقال پایتخت در گذشته نیز مطرح بوده است، در آن زمان کارگروهی در دولت تشکیل شد و چندین نقطه برای پایتخت احتمالی درنظر گرفته شد که سمنان هم یکی از آن نقاط بود اما اینکه مشخصا سمنان بعنوان پایتخت جدید در نظر گرفته شده بود، اصلا مطرح نبود.

این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه هم اکنون موضوع سیاستهای آمایش سرزمینی که در آن تمرکز بر تعادل منطقه ای ازهمه ابعاد مطرح است، خاطرنشان کرد: مجموعه عوامل و ویژگیهای متفاوت از جمله بحث دردسترس بودن، امنیت ،امکانات ومنابع را باید برای انتقال پایتخت درنظر گرفت.

وی موضوع فرهنگ سازی درانتقال پایتخت را بسیار مهم دانست وگفت: این طرح همانند طرح های دیگر موافقین ومخالفین خود را دارد که باید رسانه ملی با برگزاری میز گردهای تخصصی این موضوع را کارشناسی کند.

هاشمی با تاکید براینکه من در هر دو دولت موافق طرح انتقال پایتخت بوده ام، عنوان کرد: درحال حاضر مشکلات شهر تهران بسیار محسوس است اما یک شبه هم نمی توان با ضرب الاجل پایتخت را تغییر داد بلکه باید همه جوانب این کار را با دقت سنجید.