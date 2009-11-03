نقش ناتو و آمریکا در بحران مشروعیت دولت افغانستان

به گزارش خبرگزاری مهر، درپی انصراف "عبدالله عبدالله" از شرکت در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان، این دور لغو شد و "حامد کرزای" به عنوان رئیس جمهوری افغانستان اعلام شد که همین امر منجر به زیر سوال بردن اعتبار دولت کنونی شده است.

کمیسیون انتخابات افغانستان روز دوشنبه اعلام کرد که به دلیل عدم وجود رقیب برای کرزای دیگر نیازی به برگزاری انتخابات نبوده و وی بعنوان رئیس جمهور جدید این کشور شناخته می شود.

فشارها بر عبدالله عبدالله برای اعلام موافقت با برگزاری دور دوم انتخابات ریاست جمهوری تا بدان حد افزایش یافته بود که وی روز شنبه تهدید به تحریم انتخابات کرد.

دور اول انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در روز 20 آگوست به دلیل افزایش شکایتها مبنی بر تقلب در انتخابات با بحران مواجه شد و با وجود تلاشهای جامعه بین اللمل برای برقراری ثبات در این کشور و برگزاری انتخاباتی آزاد و منصفانه بحران سیاسی در افغانستان به اوج خود رسید.

کمیسیون بررسی به شکایتهای انتخابات افغانستان اعلام کرد که یک سوم از آرای ماخوذه در دور اول انتخابات فاقد ارزش قانونی و بی اعتبار بوده و به همین دلیل فشارهای جامعه بین الملل بر کرزای برای پذیرش دور دوم انتخابات افزایش یافت اما عبدالله در آخرین روزهای مانده به برگزاری دور دوم انتخابات در روز 7 نوامبر (16 آبان ماه) این انتخابات را تحریم کرد و منجر به وقوع بحران مشروعیت در کشور شد.

نقش جامعه بین الملل در برگزاری انتخابات افغانستان با انتقادهای تند مواجه شده است و در همین حال "بان کی مون" دبیر کل سازمان ملل" در سفر روز دوشنبه خود به کابل گفت: حمایت از برگزاری انتخاباتی آزاد در افغانستان یکی از مشکل ترین اقدامات سازمان ملل بود.

همچنین با وجود وعده های ناتو و دولت آمریکا برای برقراری ثبات و امنیت و برگزاری انتخاباتی آزاد و منصفانه در افغانستان، دولت اوباما نتوانست وعده های خود را در این کشور عملی کند، چنانچه هم اکنون بحران مشروعیت دولت افغانستان را تهدید می کند.