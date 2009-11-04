آماده باش برای تعطیلات نیم فصل/ روز سخت پرسپولیس در آزادی

به گزارش خبرنگار مهر، روند روبه رشد پرسپولیس که با پیروزی مقابل سایپا کرج و تراکتورسازی تبریز شدت گرفته بود با شکست برابر استیل آذین تهران متوقف شد. شاگردان کرانچار در روزی که رده دوم جدول را نشانه گرفته بودند، مقابل استیل آذین شکست خوردند تا به رده هفتم جدول سقوط کنند.

سرخپوشان تهرانی تنها شش روز پس از آن شکست تلخ بازهم در آزادی به میدان می روند. حریف آنها در این بازی ابومسلم است که با هشت امتیاز در انتهای جدول جای دارد. پرسپولیس که در مصاف با 4 تیم انتهای جدولی شاهین بوشهر، راه آهن شهرری، فولادخوزستان و پاس همدان سه تساوی کسب کرده و فقط یکبار به پیروزی رسیده است، نمی تواند خود را مقابل تیم ابومسلم از پیش برنده بداند، به ویژه در شرایط فعلی که این تیم متاثر از حضور فرهاد کاظمی غیر قابل پیش بینی نشان می دهد.

بازی با ابومسلم، می تواند نقطه عطف باشد. برتری مقابل این تیم مشهدی روزهای آرام و بی حاشیه تعطیلات نیم فصل را برای سرخپوشان به دنبال دارد و به تبع آن شکست و تساوی علاوه بر سقوط چند پله ای تیم کرانچار را وارد بحران می کند.

ابومسلم با پشت سرگذاشتن روزهایی بحرانی کم کم به آرامش نزدیک می شود. این تیم هنوز طعم پیروزی را نچشیده و دستیابی به یک پیروزی بزرگ نسخه‌ای شفابخش برای تیم فرهاد کاظمی است. غلبه بر پرسپولیسی که تا به امروز در 11 بازی خانگی، فقط 4 پیروزی کسب کرده و پنج تساوی و 2 شکست در کارنامه‌اش دیده می شود، تیمی شکست ناپذیر در آزادی نیست و کاظمی و تیمش می توانند بلندپروازانه به فکر شکست این و دستیابی به اولین پیروزی فصل باشند.

کاظمی که فصل گذشته با شکست از پرسپولیس در مرحله یک هشتم نهایی جام حذفی با نیمکت مربیگری سپاهان وداع کرد، عصر پنجشنبه با نشستن روی نیمکت ابومسلم به لیگ برتر بازمی گردد. بازگشت او به آزادی خاطرات زیادی را تداعی می کند، شاید دیدار فردا نیز روزی خاطره انگیز باشد.

میثم بائو عصر پنجشنبه مقابل تیم سابقش می ایستد

پیکان قزوین - سپاهان اصفهان

سپاهان، صدرنشین لیگ برتر در دیداری خارج از خانه روز جمعه مقابل پیکان قزوین صف آرایی می کند. پیکان که در فاصله 3 امتیازی سپاهان ایستاده است، برای نزدیک شدن به صدر جدول باید در این بازی حداکثر امتیاز را کسب کند. این تیم که شش دیدار اخیر خود را با شکست و تساوی پشت سر گذاشته است، باید نوار پیروزی‌های صدرنشین را پاره کند تا امیدوار به بقا در میان مدعیان بالای جدول باشد، در غیر این صورت نزولش در جدول رده بندی ادامه می کند.

سپاهان تیمی است که در دیدارهای خارج از خانه چهره یک مدعی را ندارد. این تیم فقط یکبار در دیدار خارج از خانه مقابل شاهین آنهم در دقایق پایانی به پیروزی رسیده است که نمی تواند برای تیم صدرنشین آماری جالب توجه باشد. قلعه نویی برای فرار از زیر سایه استقلال و ذوب آهن باید طلسم ناکامی در دیدارهای خارج از خانه را بشکند.

- برنامه هفته شانزدهم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور به شرح زیر است:

پنجشنبه - 14/8/88

* پرسپولیس - ابومسلم خراسان، ساعت 16:30، ورزشگاه آزادی تهران

جمعه - 15/8/88

* پاس همدان - سایپا کرج، ساعت 14:15، ورزشگاه قدس همدان

* پیکان قزوین - سپاهان اصفهان، ساعت 14:15، ورزشگاه شهید رجایی قزوین

* صبای قم - ملوان انزلی، ساعت 14:15، ورزشگاه یادگار امام (ره) قم

* استقلال اهواز - تراکتورسازی تبریز، ساعت 16:30، ورزشگاه تختی اهواز

شنبه - 16/8/88

* ذوب آهن اصفهان - فولاد خوزستان، ساعت 14:15، ورزشگاه ذوب آهن فولاد شهر

* مس کرمان - استیل آذین تهران، ساعت 14:15، ورزشگاه شهید باهنر کرمان

* شاهین بوشهر- مقاومت شهید سپاسی، ساعت 16:30، ورزشگاه شهید بهشتی بوشهر

* راه آهن شهرری - استقلال تهران، ساعت 16:30، ورزشگاه آزادی تهران

جدول رده بندی لیگ برتر